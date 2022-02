Bufera Un Posto al Sole, Addio sconvolgente a un personaggio storico. Al suo posto un grande ritorno dal passato. Fan distrutti

Grandi novità a Un Posto al sole, Nell’episodio di lunedì 21 febbraio farà il grande ritorno nella soap un amatissimo personaggio, non continuate a leggere se non volete lo spoiler. Sono milioni gli italiani che dal lontano 21 ottobre 1996 sono sempre incollati alla televisione per assistere alle vicende che ruotano intorno alla saga condominiale ambientata a Napoli, più precisamente a Palazzo Palladini.

In questi anni si sono intrecciate storie, relazioni, amori, liti fratricide e vendette personali, con gran turnover dei personaggi che spesso uscivano in modo definitivo, altre volte invece vi facevano ritorno con colpi di scena inaspettati. È il caso di un personaggio storico di Un Posto al sole che, secondo gli spoiler forniti dal cast, dovrebbe far ritorno nella fiction il prossimo 21 febbraio. Scopriamo di chi si tratta.

Arriva San Valentino anche a Palazzo Palladini, cosa sconvolge la soap

Tra le serie più amate del pubblico, Un Posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3 e non si ferma neppure durante la settimana di San Valentino. Nella puntata di oggi a Palazzo Palladini si sente aria di festa senza però dimenticarci che spesso proprio queste giornate sono le peggiori per litigare, soprattutto se ci sono questioni aperte da risolvere. Samuel cercherà in tutti i modi di riconquistare Speranza, fino a quando un imprevisto non metterà a serio rischio la sua impresa.

Chiara e Nunzio invece sono ormai due anime divise il cui rapporto non si salderà più, Roberto invece dirà addio a Marina, la quale lascerà di nuovo Napoli, uscendo nuovamente di scena. Già la Giordano era andata via salvo poi fare ritorno, adesso pare proprio ci sia un nuovo addio per Nina Soldano. Ferri si dimostrerà sempre più attratto proprio da Chiara nonostante la grande differenza di età. Raffaele e Renato invece iniziano il loro amato corso da sommelier.

Insomma grandi colpi di scena ad Un Posto al Sole ma non i soli. Il 21 febbraio, quindi tra una settimana esatta, ritornerà all’interno dei giochi un noto personaggio fatto fuori qualche mese fa. Di chi si tratta? Non è ancora stato comunicato, dovremmo attendere ormai qualche giorno prima della messa in onda per avere maggiori informazioni a riguardo. In molti sperano sia Angela. Nell’attesa godetevi la settimana, le sorprese non sono finite. Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Un Posto al Sole, Addio sconvolgente a un personaggio storico. Al suo posto un grande ritorno dal passato. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.