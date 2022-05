Bufera Un posto al sole, Due storici personaggi fatti fuori dalla serie. “Stanno dall’inizio, è assurdo”. Fan sotto choc

Marina Giordano lascerà Napoli e Un posto al sole ancora una volta, per trasferirsi a Londra dalla figlia. Un classico per la fiction che ci ha abituati a dover dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. La cosa che negli ultimi giorni ha fatto più discutere è l’uscita di scena di una delle regine indiscusse della soap napoletana, ovvero Marina Giordano, alias Nina Soldano. Di nuovo la donna lascerà il palazzo Palladini.

Così dicono le anticipazioni, secondo cui nella prossima puntata di Un posto al sole Marina Giordano prenderà la difficile decisione. Questa volta la causa è Lara Martinelli, che è pronta a tutto pur di farla pagare a Roberto Ferri. Ovviamente, ci va di mezzo anche la sua socia, che si rende conto di doversi prendere una pausa quando la sua nemica cerca di allearsi con Fabrizio. Vedremo un duro scontro tra le due donne, con il personaggio di Nina Soldano infuriato. Ma alla fine sarà lei ad avere la peggio e a dover decidere di allontanarsi (speriamo momentaneamente) da tutti questi problemi e trasferirsi a Londra da sua figlia.

Altre protagoniste della puntata di Un posto al sole saranno Bianca e Gaia. La prima scoprirà che anche la seconda è finita nella rete della web challenge. Un gioco pericolosissimo che negli ultimi anni sta coinvolgendo i più piccoli. La fiction napoletana è sempre al passo con i tempi, e cerca in qualche modo di mostrare, nel piccolo ambiente di Palazzo Palladini, tutti i problemi della nostra società. L’unico argomento che non è mai stato trattato è quello del Covid, che i produttori hanno deciso volutamente di ignorare, per far sì che i telespettatori potessero dimenticarlo almeno per un po’.

Le challenge hanno portato piccoli di tutta Italia anche al suicidio. Per questo è diventato molto importante seguire i movimenti dei nostri bambini sul web. Bianca cercherà di stare vicina a Gaia, ma entrambe verranno chiamate di nuovo per portare a termine una nuova challenge. La puntata di Un posto al sole finirà guardando a Silvia e Giancarlo, che hanno finalmente deciso di trasferirsi a Bari, nella città natale di lui.

Insomma anche lo storico personaggio di Silvia potrebbe ben presto scomparire dalla soap insieme a quello di Marina. La puntata terminerà così lasciandoci col dubbio. Intanto prepariamoci a salutare ancora la nostra amatissima Marina Giordano.

