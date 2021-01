Bufera Un Posto Al Sole, Ecco chi sostituisce Marina Giordano, Fan increduli: “Non lo guaderemo più”

Un Posto al sole, la soap napoletana più seguita nel palinsesto rai, versa ancora in crisi. Dopo la “cacciata” di Marina Giordano, presto andrà via anche Claudia Ruffo, alias Angela Poggi e la fidanzata di Vittorio, Alex. Le cause a quanto pare sono da imputare a problematiche economiche. Nina Sodano ha fatto intendere che lei avrebbe continuato a interpretare Marina ma la produzione ha deciso di non rinnovarle il contratto per problemi economici. Una scelta che ha fatto molto arrabbiare i fan che hanno anche minacciato di non guardare più la serie. Al Suo posto a quanto pare arriverà una nuova figura, Lidia Arena, la cui interprete Annamaria Malipiero ha già dichiarato di non pensare al profitto. Ma chi è Lidia?

Annamaria Malipiero a Un posto al sole: è Lidia Arena, la mamma di Leonardo

Un posto al sole continua ad avere successo nonostante vada in onda da più di 20 anni ormai, infatti è la soap più longeva della televisione italiana. Neanche lo stop forzato a causa del coronavirus ha scalfito l’affetto dei telespettatori verso Un posto al sole. Nelle scorse puntate ha tenuto banco il rapimento di Leonardo e Filippo. Serena, colpita dalla solitudine di Leonardo, contatterà i suoi genitori e la mamma arriverà a Napoli.

Si chiama Lidia Arena ed è interpretata da Annamaria Malipiero. L’attrice, nota per aver interpretato Rebecca Sarpi nella soap di Canale 5 Vivere e Maddalena Sterling in Centovetrine, ha parlato del suo personaggio di Un posto al sole in un’intervista a TeleSette: “Lidia Arena è un bel personaggio, completamente diverso da quelli che ho fatto finora. E’ una donna forte, molto sensibile, legatissima a questo figlio un po’ problematico”. Insomma la donna subentrerà dopo l’uscita del personaggio femminile più controverso, e chissà che non entri anche lei nelle mire di Ferri.

Annamaria Malipiero confessa: “E’ arrivato il momento giusto”

Tra qualche giorno, quindi, i fan di Un posto al sole conosceranno la mamma di Leonardo interpretata da Annamaria Malipiero. Come è arrivata l’attrice a Un posto al sole? “Avevo fatto alcuni provini in passato per altri ruoli. Poi, a un certo punto, ecco la chiamata che aspettavo: è arrivato il momento giusto. Amo le soap perché vengo da quel mondo e mi ha dato grande popolarità all’epoca di Vivere. Sono felice, è stata una bella soddisfazione”. L’attrice, ex compagna di Francesco Nuti, ricorda con gioia il periodo di Vivere. E’ entrata in punta di piedi in una soap di grande successo.

Anticipazioni Un posto al sole, Annamaria Malipiero: “Mi butto a capofitto in quello che mi piace”

Annamaria Malipiero non ha paura di iniziare nuove avventure, anzi: "non penso mai al profitto, accolgo quello che mi piace e mi ci butto a capofitto". Cosa succederà a Leonardo con l'arrivo della mamma a Napoli nelle nuove puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni dal 25 al 29 gennaio svelano che Michele e Silvia vivranno un nuovo momento di crisi. Michele vuole capire chi li ha aggrediti, ci sono ancora troppi dubbi da fugare. Chiara vorrebbe riportare in auge la vecchia trasmissione di Vittorio. Serena vuole riprovare a parlare con la famiglia di Leonardo. Sale la tensione tra Silvia e Michele. Vittorio fa cambiare idea a Chiara grazie a Patrizio. Silvia proporrà a Diego di diventare il suo braccio destro al Caffè Vulcano.