Bufera Un Posto al Sole, Ufficiale, Addio a Tre personaggi amatissimi. Ecco chi lascia. “Dobbiamo innovare il cast”. Fan distrutti

Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. Non sempre però i volti che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni ritornano. E a quanto si dice a breve uno di questi potrebbe lasciare definitivamente il mondo di Palazzo Palladini, per non farvi più ritorno.

Stando a quanto dicono le anticipazioni di Un posto al sole, la produzione ha deciso da fare un cambiamento di personaggi, per dare nuova linfa alla soap. La prima puntata è andata in onda nel 1996 e si tratta della fiction italiana più longeva in assoluto. Ma ci sono dei periodo in cui si necessita un grande cambiamento per mantenere l’attenzione dei telespettatori viva. Anche se sicuramente è difficile dire addio ai suoi protagonisti. Alcuni li abbiamo visti nascere e crescere, c’è poi chi è invecchiato davanti ai nostri occhi. Chi sarà l’attore che è stato fatto fuori dal cast e che ci lascerà nell’immediato futuro?

Si parla di una coppia e di un singolo. Solo il secondo, però, abbandonerà Un posto al sole per sempre. Per il momento ancora non sono stati resi ufficiali i nomi che determineranno il cambiamento a Un posto al sole e che verranno sostituiti da volti freschi. Seguendo la trama dell’ultimo periodo, però, potremmo farci un’idea e andare per esclusione. Ci sono Alberto e Clara (Maurizio Aiello e Imma Pirone) che stanno decidendo di cambiare appartamento e lasciare Palazzo Palladini. Poi ci sono Niko e Susanna (Luca Turco e Agnese Lorenzini): la ragazza potrebbe decidere di frequentare l’Università fuori Napoli.

Non possiamo escludere neanche Filippo e Serena (Michelangelo Tommaso e Miriam Candurro). La coppia è stata la centro delle telecamere nell’ultimo periodo e può darsi che la produzione, per evitare una sovraesposizione con un conseguente impoverimento di trama, li sospenda per un periodo per poi farli tornare. Per quanto riguarda il singolo, in molti pensano si tratti di Fabrizio (Giorgio Borghetti) che tenterà il suicidio. Potrebbe riuscire nel suo intento e lasciare Un posto al sole per sempre. Oppure il giovane Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) che vista la poca esperienza nel modo del teatro potrebbe voler decidere di provare altre esperienze fuori dalla soap.

L’articolo Bufera Un Posto al Sole, Ufficiale, Addio a Tre personaggi amatissimi. Ecco chi lascia. “Dobbiamo innovare il cast”. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.