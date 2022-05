Bufera Unomattina, Lite in diretta tra Monica Setta e Tiberio Timperi “Non si sopportano più” Ecco Chi viene fatto fuori

Scambio di battute molto accese a Unomattina in famiglia tra Monica Setta e Tiberio Timperi, i cui rapporti sembrano peggiorare sempre più. Lo show è seguito più che mai e anche l’inimicizia tra i conduttori ha dato grandi soddisfazioni agli amanti del gossip. Ricordiamo che solo l’estate scorsa i due se ne sono dette di tutti i colori. Tiberio Timperi ha ammesso di aver bloccato la collega e co-conduttrice sul suo telefonino, per non ricevere da lei messaggi o chiamate fuori dallo studio televisivo. Ma la risposta da parte della sua collega e co-conduttrice non è tardata ad arrivare.

Monica Setta ha ricordato a tutti di essere stata lei stessa a insistere per avere al suo fianco Tiberio Timperi, in un periodo in cui i vertici della Rai non volevano assolutamente puntare su di lui. Per questo, il conduttore dovrebbe semplicemente ringraziarla per la sua presenza a Unomattina in famiglia. Tutta la stagione estiva è proseguita così, tra frecciatine e interviste in cui non mancavano mai commenti poco carini tra i due. In molti pensavano che questa situazione avrebbe portato a una rottura definitiva, come era successo poco prima ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta.

Ma così non è stato e la squadra composta da Monica Setta e Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia è rimasta più salda che mai. A tentare di placare gli animi è giunta Ingrid Muccitelli che si è aggiunta a loro nella conduzione della famosa trasmissione mattutina. Nonostante questo, le battute non sono mancate neanche davanti alle telecamere. I telespettatori hanno commentato la situazione sin dal primo momento, arrivando a scommettere su quanto i due sarebbero durati insieme. Ma sembra che questa antipatia evidente non solo non determini una rottura, per quanto porti anche dei gran bei risultati.

Quest’anno Unomattina in famiglia va alla grande. I numeri non mentono. E gli attriti tra i suoi conduttori sono sempre più evidenti. Non solo Ingrid Muccitelli non è riuscita a placare gli animi, per quanto sembra anche aver preso una determinata posizione. Ogni giorno, infatti, Tiberio Timperi condivide con i suoi follower momenti del dietro le quinte con la sua nuova collega, con cui sembra andare d’amore e d’accordo. Anche la posizione in cui erano seduti durante la puntata di oggi fa capire chiaramente le due fazioni: i primi due al tavolo, mentre Monica Setta era seduta su una poltrona ben distante.

Ma vediamo cosa è accaduto. La puntata di Unomattina in famiglia era dedicata all’Eurovision song contest, vinto quest’anno dalla canzone ucraina. Secondo Monica Setta si stava divagando troppo su Laura Pausini e i suoi outfit, che non sono stati apprezzati da alcuni ospiti in studio. Ma ecco lo scambio di battute serrate e tese. Timperi: ‘Siamo qui per questo Monica’; Setta ‘Non per divagare’; Timperi: ‘Eh certo, è proprio per questo’; Setta: ‘Questa è la scaletta che dobbiamo seguire’; Timperi: ‘Mica siamo all’Eurovision song contest’; Setta: ‘Appunto siamo a Unomattina in famiglia’, ed è andata avanti con la trasmissione, ignorando il suo collega.

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Unomattina, Lite in diretta tra Monica Setta e Tiberio Timperi “Non si sopportano più” Ecco Chi viene fatto fuori proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.