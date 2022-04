Bufera Uomini e Donne, Addio a Gemma Galgani. Il triste annuncio che nessuno si aspettava. Cos’è successo

Gemma Galgani fatta fuori da Uomini e Donne. Gemma Galgani è una delle dame storiche del dating Show Mediaset Uomini e Donne. Da quando ha avuto inizio il trono over lei non è mai mancata. Gemma è stata presente anche quando ha avuto il covid. Ha partecipato alle registrazioni in collegamento da casa. Se un tempo si parlava quasi soltanto di lei per tutta la puntata adesso le cose sono cambiate e potrebbero arrivare tempi bui e tristi.

La dama è alla continua ricerca dell’amore della sua vita. Nel programma più popolar di Maria de Filippi ha frequentato molti cavalieri, tra le storie più appassionanti ed intense, quella con Giorgio Manetti finita molto male. Secondo voci di corridoio Gemma Galgani sarebbe ancora adesso innamorata di lui, mentre il cavaliere avrebbe intrapreso una importante relazione fuori dallo studio rendendo vano qualsiasi tentativo e qualunque speranza di ritorno di fiamma.

Gemma Galgani, cosa avrebbe spinto Maria a decidere di non volerla più nel parterre

Negli ultimi mesi sono stati pochissimi gli uomini scesi a fare la corte a Gemma. Tra le recenti relazioni quella con Franco, insegnante di lettere, originario di Modica, che l’avrebbe illusa dandole false speranze e ponendo fine in fretta alla loro conoscenza. E’ stata per lei l’ennesima delusione. In questi giorni sui social non si legge altro, secondo i più Maria De Filippi vorrebbe cacciarla dalla trasmissione perchè la sua presenza ha stancato

I motivi sono tanti, il primo potrebbe essere ad esempio che non scendono più uomini per lei e che in pochi chiamano per conoscerla. Il secondo che le frequentazioni da lei intraprese da qualche annetto non portano a nulla e sembrano essere parecchio superficiali. Probabilmente potrebbe avere a che fare anche il rapporto complicato che ha Gemma con Tina Cipollari. Tra le due non scorre buon sangue.

Se all’inizio le discussioni tra l’opinionista e la dama regalavano sorrisi, adesso hanno stancato il pubblico da casa. Resta il fatto che puntata dopo puntata le viene dedicato pochissimo spazio e che secondo i più la sua presenza in studio è inutile. Qualche settimana fa si vociferava di un suo sbarco in Honduras, a quanto pare Ilary e la produzione le avrebbero proposto un cachet importante per averla nel cast ma Gemma avrebbe rifiutato senza aver bisogno di pensarci un secondo di troppo. Ora pare sia corteggiata anche da Signorini per il prossimo Gf Vip, che sia la volta buona?

