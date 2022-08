Bufera Uomini e Donne, Arrestato famoso protagonista del programma. “Quel che ha fatto alla ragazza è grave”

Nelle ultime ore una notizia ha scioccato i fan di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi, pur essendo in ferie per la pausa estiva, è sempre al centro dell’attenzione e del gossip. Stavolta, però, uno dei suoi protagonisti è al centro di un fatto di cronaca molto grave. Si tratta di un arresto per il reato di stupro.

Il ragazzo in questione è Leoluca Granata, modello modenese e vecchio volto di Uomini e Donne. A soli 20 anni è stato arrestato e condannato a cinque anni di reclusione per il reato penale di stupro. L’episodio risale al 26 settembre ed è avvenuto a Lugano, in Svizzera, all’uscita di una discoteca. Precisamente, la violenza è avvenuta con altri due amici nei confronti di una ragazza che, stando alle dichiarazioni, accettò di salire in casa dei tre ragazzi dopo aver chiesto un passaggio fuori dalla discoteca.

Infatti, stando alle dichiarazione di Granata e dei suoi genitori, la vittima sarebbe stata del tutto consenziente. “E’ stato un rapporto consenziente, nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni”. La ragazza, invece, ha dichiarato che i tre giovani l’avrebbero obbligata a ripetuti rapporti contro la sua volontà. Il tribunale svizzero, dunque, ha ritenuto gli elementi in suo possesso sufficienti per condannare Leoluca a cinque anni e i due amici a 27 e 30 mesi.

Ciò che ha scaturito tale sentenza è stato il fatto che, secondo la magistratura, la ragazza sarebbe caduta in uno stato di choc che le impediva di opporsi agli atti dei tre ragazzi, precisamente in uno stato di freezing. Inoltre, ci sono stati anche dei video effettuati proprio dal Granata che sono stati analizzati dagli inquirenti. L’analisi è stata chiara: si è trattato di abuso. La vittima ha solo accettato un passaggio all’alba e, in macchina, sono iniziate le effusioni proprio con Granata. Quest’ultimo, dopo l’arresto avvenuto lo scorso ottobre, si trova in carcere a Lugano. Dopo la notizia, la redazione di Uomini e donne ha tenuto subito a specificare che la partecipazione di Leoluca al programma è stata solo in una puntata.

A dichiarare le seguenti parole è stato Claudia Ciaramella, produttore esecutivo di Uomini e donne. "Nell'esprimere tutto il più forte dispiacere per l'accaduto alla ragazza ma anche alle famiglie coinvolte, ci teniamo a specificare che Leoluca Granata ha partecipato ad un'unica sola puntata su circa ben 4300 andate in onda del programma da noi prodotto. Inoltre è bene specificare che in quella singola puntata, lo stesso Leoluca è andato in onda per pochissimi secondi: il tempo di presentarsi come corteggiatore e, non convincendo evidentemente la tronista, vedersi eliminato nel giro di pochi attimi e di conseguenza uscire dallo studio. Totale in onda circa 1 minuto e pochi secondi".

