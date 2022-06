Bufera Uomini e Donne, Arrestato il famoso cavaliere. Accusa tremenda “Trovato con una minorenne”. Maria sconvolta

Tra i tronisti di Uomini e Donne c’è chi ha avuto successo ed è riuscito a crearsi una carriera nel mondo dello spettacolo, chi è finito nel dimenticatoio, chi invece è stato arrestato con accuse più o meno gravi. Maria De Filippi è rimasta tra le uniche presentatrici delle reti principali a lavorare con volti non abituati alle telecamere. Nel suo dating show ci arrivano persone di tutti i tipi. Non è sempre detto, quindi, che si tratti di brave persone non avvezze a fare reati. Lo dimostrano in particolare tre protagonisti che hanno avuto seri problemi con la legge dopo aver preso parte alla trasmissione.

Il più famoso tra questi è sicuramente Giuseppe Mazzitelli, che a Uomini e Donne scelse Roberta Pontesilli, con cui restò fidanzato solo per qualche mese. L’ex tronista venne arrestato nel corso di una operazione antidroga. Con lui, vennero accusati altri tre amici che erano in possesso, in totale, di 258,25 kg di hashish e 16,9 kg di marijuana. La lente della Squadra mobile di Milano era puntata già da tempo sui trentenni, in particolare su un amico del personaggio famoso, Mattia Langiu, che senza fare dichiarazione dei redditi e vivendo in una casa popolare viaggiava ugualmente su una Audi A4 e possedeva sei orologi di valore.

Ma la svolta arrivò quando alla dogana viene intercettato un pacco Dhl destinato all’aeroporto di Barcellona. All’interno vennero trovati dei porta cd, dove erano nascosti 100mila euro in contanti. Soldi che erano serviti a pagare la partita di hashish sequestrata. I contatti vennero ricostruiti e Giuseppe Mazzitelli insieme ai suoi amici venne pedinato per mesi, prima che le forze dell’ordine trovassero le prove per arrestarli. Un altro ex tronista di Uomini e Donne che ha avuto problemi con la legge è Alessio Lo Passo, che arrivò nel dating show nei panni di corteggiatore di Giulia Montanarini.

L’uomo venne scelto dalla tronista, ma la loro storia terminò dopo poco tempo. Così, la redazione di Uomini e Donne lo scelse come nuovo protagonista del programma. Nel parterre di donne scese per corteggiarlo ricordiamo Selvaggia Roma. All’epoca abbandonò il trono perché si scoprì che si sentiva telefonicamente con Francesca Pierini. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di minacce ed estorsione di denaro nei confronti di un chirurgo plastico. Il dottore era lo stesso che lo aveva operato al naso. Ma dopo l’operazione il tronista era stato vittima di una colluttazione in discoteca che gli aveva deviato il setto nasale.

Alessio Lo Passo ha ben pensato di minacciare il dottore che gli aveva rifatto il naso, ma il medico lo ha denunciato e l’ex tronista di Uomini e Donne è stato condannato a tre anni di carcere e al pagamento di una multa di tremila euro per risarcire il medico. Infine c’è Marco Stabile, personal trainer palermitano denunciato per stupro da una minorenne. L’uomo venne cacciato dal programma di Maria De Filippi e non completò la sua esperienza sul trono. Il ragazzo venne ritenuto poco adatto, dopo che aveva cacciato tutte le sue corteggiatrici e nessuna donna era più scesa per conoscerlo.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Bufera Uomini e Donne, Arrestato il famoso cavaliere. Accusa tremenda “Trovato con una minorenne”. Maria sconvolta proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.