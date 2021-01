Armando Incarnato si è reso protagonista di varie diatribe nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda, e non sono mancati i commenti dall’esterno. In particolare, quelli di Barbara De Santi, storica dama del dating show che quest’anno non ha preso parte alla parterre femminile del trono over. La donna ha criticato il cavaliere tramite la sua pagina Instagram, in merito di due polemiche che lo hanno riguardato. Nel dettaglio, l’argomento che l’ha maggiormente toccata è stato quello che riguarda Valentina Dartavilla Lupi, rifiutata dal partenopeo.

Valentina ha infatti scritto una lettere alla redazione in cui rivelava di essere intenzionata a intraprendere una conoscenza con Armando Incarnato, per venire però rifiutata. Il cavaliere ha spiegato di sentirsi a disagio nell’uscire con una dama che in passato ha avuto una relazione con un suo amico, e ha quindi preferito tenersi fuori. Secondo Barbara De Santi, il cavaliere partenopeo di Uomini e Donne non l’ha sempre pensata in questo modo: anzi, la sua potrebbe essere stata una scusa utilizzata per rifiutare la dama con garbo e senza essere scortese, ma che nasconderebbe la verità.

Armando Incarnato non sarebbe affatto interessato a Valentina Dartavilla Lupi ma non avrebbe avuto il coraggio di dirlo apertamente, preferendo la scorciatoia più semplice. A confermarlo sarebbe un comportamento avuto in passato del cavaliere nei confronti proprio di Barbara De Santi. La ex dama della parterre femminile di Uomini e Donne ricorda che l’uomo in passato le ha chiesto di uscire pur sapendo che uno dei suoi ex fosse un suo amico. In quell’occasione non ha tenuto conto dell’amicizia ma ha ugualmente tentato di aprirsi una strada verso di lei.

Il suo comportamento con Valentina Dartavilla Lupi potrebbe nascere anche dalla voglia di fare bella figura davanti ai telespettatori e trasmettere il messaggio di essere un uomo che tiene all’amicizia e al rispetto. Peccato che i vecchi altarini saltano sempre fuori, soprattutto quando ci sono vecchie dame incollate al piccolo schermo e pronte a commentare ogni dinamica di Uomini e Donne. Barbara De Santi non si è fermata qui, e ha continuato a criticare Armando Incarnato anche riguardo le sue accuse nei confronti di un’altra donna, Aurora Tropea.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne si sta alzando un polverone riguardo una probabile talpa che andrebbe a rivelare tutte le situazioni che si verificano in studio ad un portale online. Il comportamento sarebbe scorretto nei confronti della redazione, dato che poi le anteprime escono in web prima che la puntata in questione vada in onda. Armando Incarnato ha accusato Aurora Tropea, affermando anche di avere delle prove e mostrando dei messaggi scambiato col direttore del giornale in questione. Barbara De Santi ha ricordato che solo un anno prima il cavaliere aveva attaccato lei per lo stesso motivo. Che sia un’abitudine quella di gettare fango sulle dame che non suscitano la sua simpatia?

