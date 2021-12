bufera-uomini-e-donne,-ciprian-sbotta-e-confessa-sui-social:-“ho-fatto-come-mi-ha-detto-maria-de-filippi,-ora-dico-tutto”

Uomini e Donne, Ciprian gela: “ho fatto come mi ha chiesto Maria”. Negli ultimi giorni Ciprian ha parlato di quanto successo a Uomini e Donne e sui social ha rivelato: “ho fatto come mi ha chiesto Maria“. A che cosa si riferisce? Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian, ormai come è noto a tutti, si sono presentati insieme in studio. Hanno così ammesso davanti a tutti quanto successo la sera prima.

La tronista ha infatti raccontato di aver ricevuto una sorpresa inaspettata dal corteggiatore, che si è presentato a casa sua. Hanno trascorso la notte insieme, il tutto senza però avvisare la redazione di Uomini e Donne. Il gesto e il comportamento di entrambi hanno scatenato le reazioni degli opinionisti e del pubblico a casa. A distanza di giorni, la coppia è finalmente uscita allo scoperto sui social e attraverso delle stories di Instagram, hanno spiegato tutto.

Ciprian gela: “ho fatto come mi ha chiesto Maria“

Durante la notizia della ‘scelta non convenzionale’ e di quanto successo la sera prima, ad intervenire per primi in studio sono stati gli opinionisti di Uomini e Donne. In particolare Gianni Sperti si è scagliato prima contro Andrea Nicole e poi contro Ciprian. Ha detto che si sono comportati in modo disonesto e soprattutto ci è rimasto molto male perché aveva riposto molta fiducia nella ragazza.

Anche Maria De Filippi è intervenuta dicendo che sarebbe bastato avvisare la redazione di Uomini e Donne per non avere critiche. E ha concluso rivolgendo delle parole a Ciprian: “Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Ci sei cascata secondo me. Non faccio le previsioni ma non ci credo molto a questa storia. Credo che se una persona ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo“.

A distanza di giorni da quanto accaduto, la coppia è uscita allo scoperto sui social: i due si sono mostrati insieme in una serie di stories su Instagram dove si sono raccontati e hanno spiegato tutto. In particolare, Ciprian ci ha tenuto a precisare il suo gesto. Quindi il corteggiatore di Uomini e Donne si è voluto giustificare e rispondere a tutte le accuse. Ecco cos’è successo

“Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo“. Così ha esordito Ciprian nelle stories di Instagram insieme alla sua ragazza. Ha infatti proseguito dicendo che ha fatto quello che ha fatto perché aveva bisogno di capire chi fosse realmente Andrea Nicole. Per questo motivo, ha fatto come avevano detto la stessa Maria e Andrea Nicole, ovvero di andarsela a prendere letteralmente. “Quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto“. La coppia ha poi concluso ringraziando tutto il programma di Uomini e Donne e chi ci lavora dentro.

