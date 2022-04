Bufera Uomini e Donne, confessione choc: “Armando mi ha fatto cacciare, non volevo andare a letto con lui” Ecco la verità

Benvenuti alla nostra rubrica sui personaggi di Uomini e Donne, oggi con noi abbiamo l’ex Dama over Alessandra, uscita prima con Diego e poi con Armando, che racconta la sua verità sulla frequentazione con i cavalieri e soprattutto il motivo del suo addio alla trasmissione.

Ciao Alessandra come stai? Come è andata la tua esperienza a Uomini e Donne?

Io sto bene, sono tornata alla vita normale, perché è stato un percorso molto impegnativo. Tra registrazioni, due figli, tre attività, ho fatto molta fatica. Ma è stato anche un percorso emozionante che mi ha fatto anche crescere. Ho visto per anni Uomini e Donne da casa ed ero molto contenta, non riuscivo a credere di essere lì. Già due anni fa feci richiesta e feci il provino, ma non ero ancora pronta perché uscivo da una separazione.

Come ti sei trovata con il parterre maschile? Tu sei scesa per Diego, con lui come sono andate le cose?

Non ho dato il meglio di me nel programma. Con Diego era partita bene, lui mi ha tenuta ed era molto preso da me. Dopo quattro giorni è venuto a salutarmi all’aeroporto di Ciampino insieme a mia figlia e mia sorella. Mi sembrava prematuro venire a conoscere la mia famiglia dopo qualche giorno. Poi è andata male, non gli è piaciuta la parte di me ragazzina che era in vacanza a Lisbona, ma ci sono tante parti di me oltre quella. Poi diceva che parlavo con gli altri, ma era solo una questione di educazione, rispondevo alle domande che mi facevano quando ero davanti alla macchinetta del caffè. Lui aveva problemi di fiducia, era geloso, io mi sono anche limitata nell’uscire nella mia città in quel periodo. Lui ha chiuso con me di punto in bianco in centro studio.

E dopo Diego che è successo?

Ho pianto tanto quando è finita con Diego. Armando mi ha consolato e mi ha chiesto il numero. Io in un primo momento ho accettato di uscire con lui, ma successivamente ci ho ripensato perché mi piaceva ancora Diego. Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente. Alla fine ci sono uscita, ma non ci ho trovato nulla. Mi ha portato a cena nel suo hotel, l’ho trovato molto arrogante, ma alla fine l’ho baciato. Gli ho detto che per un periodo non ci sarei stata perché partivo per le Canarie. Sono convinta che lui lo ha raccontato alla redazione, volendomi mettere in cattiva luce. Lui durante l’ultima puntata ha detto che io gli avevo fatto capire di voler andare a letto con lui, ma in realtà io lo avevo baciato solo per concludere la serata.

Cosa rimproveri agli uomini conosciuti nel dating show?

Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Diego quando è venuto a conoscere mio figlio. Ci fu anche la discussione per la pagina social personale che ho aperto. Era proprio una pagina che aveva aperto mio figlio, bravo con il telefonino, e avevamo scelto le fotografie insieme, semplicemente perché le altre pagine che avevo erano delle mie attività. Mio figlio si è sentito in colpa e ha pensato di essere colpevole della decisione di Diego. Poi mi ha dato fastidio che è venuto a Teramo, ha conosciuto tutte le mie amiche, tutto il mio mondo. E’ un protagonismo, se non sei sicuro di una storia non viene in modo così invasivo nella mia vita. Sono convinta che Armando sia uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego.

