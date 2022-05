Bufera Uomini e Donne, E’ guerra tra Gemma Galgani e Ida Platano, Litigio assurdo “Mi sta facendo fuori. Ecco la verità”

E’ terminata l’amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano, le due donne che più di tutte sono sembrate unite ma che più di tutte si sono contese il trono del centro studio a Uomini e Donne. Per anni la dama torinese, più anziana, ha tenuto banco nel dating show di Maria De Filippi. Ogni puntata iniziava con la sua sfilata, con una canzone apposita scelta da Tina Cipollari. Indimenticabili sono i siparietti messi in scena proprio con l’opinionista, sua acerrima nemica, e tutte le storie d’amore iniziate e terminate alla stessa maniera. Dopo l’entusiasmo iniziale, mille difetti e mancanze.

Ida Platano sembrava star seguendo perfettamente le orme della più anziana dama Gemma Galgani. Proprio come lei, la parrucchiera ha sempre portato in centro studio esclusivamente i problemi nati nelle sue relazioni. Mai soddisfatta, mai contenta, si è ritrovata ogni volta a essere lasciata per la sua pesantezza. Accomunate da un carattere simile e soprattutto dalle stesse accuse nei loro confronti, le due protagoniste di Uomini e Donne hanno stretto negli anni un bel patto di solidarietà femminile. Non solo erano sempre sedute vicine, per quanto non hanno mai perso tempo a difendersi a vicenda.

Questo finché i riflettori erano puntati su Gemma Galgani. Quando l’amica ti ruba il posto, difficilmente riesci a mantenere con lei un rapporto sereno. E’ quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Da un momento all’altro la dama torinese ha perso tutta la sua importanza, ed è stata messa nell’angolino a fare la bella presenza. Anche quando viene qualche uomo a conoscerla, i minuti a lei dedicati da Maria De Filippi sono pochissimi. A quel che si dice il motivo sarebbe da ricollegare al fatto che, a partire dalla prossima stagione, la donna non sarà più nel parterre di Uomini e Donne.

A settembre la Mediaset darà vita a un nuovo reality, La talpa, e si vocifera che Gemma Galgani sarà tra le protagoniste. E’ arrivato il momento di fare il salto di qualità. Dopo innumerevoli anni trascorsi alla corte di Maria De Filippi, dopo gli innumerevoli ascolti apportati a Uomini e Donne, sembra sia giunto il momento per la torinese di diventare un vero e proprio personaggio del piccolo schermo. Per il momento le voci non sono ancora state confermate, ma deve esserci un motivo per il quale la presentatrice le ha voltato le spalle in questa maniera. Non solo, la 72enne accetta tutto stoicamente, come a sapere che per lei c’è altro in serbo.

Nonostante questo sembra non aver perdonato a Ida Platano il fatto di aver preso il suo posto in centro studio. Le due dame sono ancora sedute vicine, ma i posti vengono scelti dalla redazione. Il pubblico di Uomini e Donne, però, ha notato un cambiamento rilevante nei loro atteggiamenti. In puntata Gemma Galgani e Ida non si difendono più davanti agli attacchi della agguerritissima Tina Cipollari. Non solo, le due donne non si trattengono neanche più a parlare vicino alla macchinetta del caffè, durante i balli o appena terminata la registrazione. Sarà solo una pausa momentanea o la decantata amicizia è definitivamente terminata?

