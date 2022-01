bufera-uomini-e-donne,-gemma-galgani-dice-addio,-“hanno-scoperto-il-mio-copione”.-fan-sotto-choc

Gemma Galgani è già in crisi con Leonardo, il cavaliere di Uomini e Donne giunto per conquistarla. La protagonista 72enne del trono over riesce a far parlare i telespettatori italiani anche durante le feste. Il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, è in pausa e riprenderà soltanto a partire da lunedì 10 gennaio. In questo periodo natalizio, nella stessa fascia oraria, la Mediaset ha deciso di dare la precedenza a film a tema che tanto piacciono ad adulti i bambini, che sono a casa per trascorrere più tempo insieme alle loro famiglie. E’ un buon metodo è proprio mettersi sul divano a guardare la televisione.

Sicuramente le mamme non vedono l’ora che le scuole riaprano e di tornare a dedicarsi ai programmi del daytime che tengono loro compagnia durante la giornata. Sono in moltissime a guardare Uomini e Donne, ancor più ad appassionarsi alla storia di Gemma Galgani, in cerca di un uomo per la vita ormai da più di dieci anni. Nel tempo, però, la donna è diventata anche oggetto di molte critiche. Non è passato inosservato il fatto che le sue relazioni sembrano seguire tutte lo stesso andamento, con un inizio super romantico e promettente e una fine triste e dolorosa.

Sembra che Gemma Galgani segua un copione ben premeditato all’unico scopo di avere attenzioni al centro dello studio. Prima della pausa natalizia, la dama ha cominciato una relazione con Leonardo, giunto a Uomini e Donne per conquistarla. Ma sembra che adesso i due siano già in crisi. Almeno questo è quanto si evince dai social. Ma partiamo del principio. I due si sono conosciuti in un modo particolare: quando l’uomo è arrivato in studio, la 72enne era a casa in quarantena per aver contratto il Covid-19. I due hanno potuto conoscersi esclusivamente tramite delle videochiamate.

Fin quando Maria De Filippi, che da sempre molta visibilità a Gemma Galgani, non ha la brillante idea di farli incontrare. Così, Leonardo giunge sotto casa della dama e i due cominciano a giocare a Romeo e Giulietta in versione pandemia. La storia nasce e procede da copione standard. La dama sembra super innamorata, finalmente ha trovato un uomo gentile che possa custodire il suo cuore. Lui giura e spergiura di non stare intrattenendo una relazione con lei soltanto per ottenere visibilità, come fanno molti dei cavalieri che giungono a Uomini e Donne. Le promette anche di non ballare con nessuna in sua attesa.

Gemma Galgani e Leonardo ci lasciano così, con la speranza di un amore che finalmente accontenti l’impossibile protagonista. Uomini e Donne non è ancora ricominciato, che già si dice che i due abbiano litigato. Del resto, la dama è un libro aperto e non ha perso tempo a lanciare segnali. Le sue stories su Instagram sono diventate tristi e malinconiche e la donna ha augurato a tutti di trovare un ‘bravo calzolaio del cuore’ che sappia ricucire le ferite. Non solo, i due non si seguono sul famoso social e sotto i loro scatti non si scambiano dei like. Molto strano per una relazione nascente. Tra una settimana siamo certi di vederli litigare in centro studio.

