Bufera Uomini e Donne, Ida fatta fuori. Lo sfogo: “Cacciata ingiustamente. Cos’è successo”. Maria cambia le regole

Nuova registrazione a Uomini e Donne e nuove anticipazioni dallo studio di Maria De Filippi: a far discutere l’abbandono dello studio da parte di Ida Platano e alcuni baci dei tronisti del trono classico. Quando vedremo le puntate registrate? Sceneggiate, baci e un gesto estremo di Ida Platano: la puntata di Uomini e Donne registrata il 24 ottobre potrebbe offrire ai fan del programma tanto materiale su cui polemizzare e discutere, ma vediamo cosa raccontano le anticipazioni di Uomini e Donne e relativi spoiler.

Ida offesa abbandona lo studio di Uomini e Donne

Partiamo da Ida Platano: dopo l’addio a Marcello Messina, addio con polemica, Ida sta provando a conoscere meglio Diego Tavani. Durante la registrazione sembra proprio che il loro rapporto non sia partito con il piede giusto: durante il confronto lo studio di Uomini e Donne continua a prenderla di mira con attacchi diretti alla dama, colpevole di non impegnarsi troppo in questa nuova conoscenza. In particolare Tina le avrebbe detto di andare via perché prende in giro la redazione e Maria in quanto non starebbe cercando un uomo ma solo visibilità.

Stizzita e offesa, Ida si è alzata più volte dalla sedie e ha abbandonando lo studio di Uomini e Donne. Tornerà o abbandonerà anche questa volta? Gemma e Tina continuano il loro duello (orma iniziato molti anni fa) provocandosi e cercando sempre lo scontro. Gemma però dovrà fare i conti con un altro addio, quello del suo nuovo cavaliere: ancora una volta la dama torinese non è riuscita a trovare ciò che stava cercando (ma cosa esattamente se lo chiedono in molti) trovandosi così per l’ennesima volta a ricominciare da capo.

Uomini e Donne, trono classico: arrivano baci

Anche il trono classico offrirà tanti spunti di discussione, a partire da alcuni baci avvenuti durante le esterne dei tronisti. Nella registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre, a quanto pare, il pubblico in studio vedrà alcuni video che mostrano i baci di Roberto, Luca, Andrea Nicole e Cipriani, tutti baci non censurati. Un cambio di regole per la trasmissione che torna a mostrare anche momenti intimi tra i protagonisti.

Dalle prime indiscrezioni apprendiamo che Andrea Nicole avrebbe baciato Ciprian Aftim: anche Luca Salatino si è dato da fare con Roberta, rubando anche a lei un bacio “in chiaro.” Quando vedremo il montaggio della puntata di Uomini e Donne? Bella domanda, sopratutto perché Maria De Filippi sembra voler mischiare un po’ le carte quest’anno, evitando di dare punti di riferimento.

