Bufera Uomini e Donne, il cavaliere svela l’imbroglio: “Cosa mi dice la redazione dietro le quinte”. Maria furiosa mai vista così

Per Uomini e Donne questa è sicuramente un’edizione non poi così fortunata, per quanto riguarda i partecipanti. La redazione, che trascorre giornate intere a cercare le soluzioni giuste per rendere per ognuno di loro questa esperienza serena, si ritrova a dover intervenire. Questa volta, si è acceso il caos nello studio di Canale 5 a causa di un cavaliere, Luigi. Anche Maria De Filippi ha perso le staffe, in modo abbastanza evidente. La padrona di casa si è mostrata alquanto infastidita dall’atteggiamento tenuto dall’uomo.

Il tutto ha preso inizio quando lui si è trovato al centro studio con Marika, ex conoscenza di Armando Incarnato. In questo momento, è uscito fuori che il cavaliere da tempo accetta i numeri di telefono di alcune dame, senza però usarli. Ma inizialmente non si comprendeva quale fosse la verità riguardante la mamma di Roberta Giusti, Letizia. Quest’ultima è stata presentata qualche settimana fa tra le dame del parterre over di Uomini e Donne. Rispondendo alla domanda di Maria (mentendo), Luigi ha dichiarato che è stata Letizia a chiamarlo.

In realtà, le cose sono andate in modo decisamente diverso. Va precisato che, in quanto la mamma di Roberta non si trovava in studio, non è stato possibile comprendere subito la situazione. Pertanto, la De Filippi ha deciso di far intervenire la redazione, in particolare Lucia. Entrata nello studio, ha rivelato nel dettaglio ciò che Luigi ha fatto in queste settimane. Innanzitutto, ci ha tenuto a precisare che a seguire il cavaliere, finora, ci ha pensato Angela. Dopo di che, ha precisato che tutto ciò che i partecipanti del dating show dichiarano alla redazione, viene scritto. Lucia ha decisamente sbugiardato Luigi a Uomini e Donne, seguita da Maria. Per fare il punto della situazione, ecco cos’è effettivamente accaduto.

UeD, Luigi smascherato: ecco cos’è davvero successo

Il cavaliere del Trono Over, qualche puntata fa, ha fatto sapere alla redazione che trovava Letizia (mamma di Roberta) una bella donna. Per casualità, la dama ha chiesto il numero di Luigi. A questo punto, la redazione ha chiamato il cavaliere, chiedendogli se voleva accettare il numero di Letizia, oppure no. Ebbene, Luigi ha accettato. Ed è stato lui a chiamare la madre di Roberta e non il contrario, come ha dichiarato in puntata. Marika, intanto, sapeva che era stata Letizia a chiamarlo e che aveva espressamente detto alla redazione di Uomini e Donne che non avrebbe voluto conoscere nessun’altra.

E anche su questo punto viene smentito e sbugiardato dalla redazione. Quest’ultima ha fatto sapere che Luigi ha dato l’ok per far scendere altre dame pronte a conoscerlo: “Ti abbiamo chiesto: ‘Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì”. La padrona di casa è nuovamente intervenuta e ha specificato che la redazione fa questo genere di domande perché, in caso non si avesse intenzione di avviare nuove conoscenze, sarebbe inutile organizzare l’arrivo di nuove dame o nuovi cavalieri.

Ma Luigi ha continuato a girare intorno alla questione. Inoltre, ha fatto intendere di non essere mai stato interessato a Letizia. Il fatto che l’abbia comunque chiamata, dopo aver accettato il numero, e che abbia mentito a Maria, l’ha messo in una situazione abbastanza scomoda. Dopo i fattacci riguardanti Joele Milan e poi Andrea Nicole, ecco che si è riacceso un nuovo caso in studio. Dietro le quinte di Uomini e Donne è poi accaduto altro e Lucia ha raccontato tutto, apparendo abbastanza infastidita.

“Il punto è che su mia insistenza lui dice che è stato costretto da Angela. Gli dico: ‘guarda faccio salire Angela dato che hai avuto questa costrizione’”. Pare che Luigi volesse far passare il fatto che, in realtà, era stato costretto dalla redazione di Uomini e Donne ad accettare il numero di Letizia e a chiamarla. La situazione, però, è stata ben diversa. Nessuno l’ha costretto, semplicemente Angela gli ha chiarito che, se avesse accettato i numeri, avrebbe dovuto poi chiamare le dame.

Tale osservazione è stata fatta dal momento che Luigi più volte non si è messo in contatto con le donne di cui aveva appena accettato i numeri. Pare che lo stesso sia accaduto con Gemma Galgani. Per tale motivo, la redazione ha messo al corrente Luigi su come funziona il programma Uomini e Donne, senza alcuna costrizione. Anche Maria De Filippi non si è riuscita a trattenere e ha mostrato tutta la sua disapprovazione. “A una domanda mi rispondi con una bugia! Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte”

Marika, invece, ha fatto intendere di aver compreso una cosa parlando con Luigi: il suo scopo sarebbe quello di tenersi sempre impegnato con qualche dama per poter restare ad Uomini e Donne. Di fronte ad accuse, anche da parte della conduttrice, il cavaliere non si è scomposto più di tanto, anzi è tornato a sedere al suo posto. A questo punto, la De Filippi ha chiesto a Lucia di non far rapportare più Luigi con Angela e di farlo con la presenza di testimoni: “Così evitiamo un macello”.

