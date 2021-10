bufera-uomini-e-donne,-il-collega-della-de-filippi-la-distrugge:-“e’-tutto-preparato,-ecco-cosa-decide-la-redazione”.-fan-sotto-choc

Alessandro Cecchi Paone è intervenuto a dire la sua su Uomini e Donne e, in particolare, sui continui litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sono anni ormai che la vamp opinionista e la storica dama torinese non riescono ad andare d’accordo. E anche la stagione appena iniziata ha già visto molti battibecchi tra le due. Discussioni che, però, piacciono molto al pubblico, al punto che Maria De Filippi interviene raramente a stemperare la situazione. Anzi, la padrona di casa le lascia fare dedicando loro molto spazio all’interno del dating show più seguito d’Italia.

Ma Alessandro Cecchi Paone nutre seri dubbi sulla veridicità della loro antipatia. “Temo che sia tutto preparato, è un piano studiato a tavolino” ha affermato nelle ultime ore. Ultimamente è anche girato uno scoop, divulgato da Alessandro Rosica, in cui si affermava che le due donne non fossero affatto nemiche ma anzi, che andassero spesso a cena insieme. Ma durante una puntata di Uomini e Donne è stata la stessa Tina Cipollari a commentare la notizia e a smentirla, dicendo che mai e poi mai avrebbe sopportato anche un semplice aperitivo con la sua più acerrima nemica.

Quelle di Alessandro Cecchi Paone sono soltanto delle supposizioni. Se anche i suoi dubbi risultassero essere fondati, sembra impossibile trovare delle prove. Gli stessi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, amanti delle interviste e spesso molto chiacchieroni riguardo quello che accade in studio, non hanno mai fatto cenno a una possibile amicizia tra le due. Che spesso si trasforma in una vera e propria guerra in studio. Come quella che è successa quando l’opinionista si è presentata con la bambola / mummia dedicata a Gemma Galgani ma modificata in alcuni aspetti.

La dama di Uomini e Donne si è recentemente sottoposta a due interventi di chirurgia estetica: uno per aumentare il seno e l’altro per gonfiare le labbra. Per questo, Tina Cipollari ha presentato la mummia Gemma in versione 2.0, con questi accorgimenti ben evidenti. Una mossa che ha fatto moltissimo arrabbiare la Galgani che ha provato addirittura a sfasciare la bambola, ma senza riuscirci. Un altro episodio di cui il web ha molto discusso è stato quello che è accaduto durante l’ultima puntata andata in onda, in cui le signore si sono cimentate in una delle famose sfilate.

Dopo l’esibizione di Gemma Galgani, Tina Cipollari le ha tirato addosso un secchio di acqua mista a sapone. Insomma, se dovessimo elencare tutti i momenti in cui le due donne litigano scriveremmo per ore e ore. Sarebbe una vera presa in giro se si rivelasse fondata l’opinione di Alessandro Cecchi Paone e sicuramente Uomini e Donne perderebbe di credibilità. Ma noi crediamo che l’antipatia esista eccome. Sicuramente, vedendo quanto i telespettatori apprezzino questi momenti, la vamp opinionista si sente incalzata a fare sempre di più e sappiamo bene che la donna non conosce molti limiti. Vediamo dove arriverà.

E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bufera Uomini e Donne, Il collega della De Filippi la distrugge: “E’ tutto preparato, Ecco cosa decide la redazione”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.