bufera-uomini-e-donne,-il-famoso-cavaliere-cacciato-sbotta:-“tutto-finto,-ecco-cosa-succede-davvero”.-maria-furiosa-lo-butta-fuori

Gemma Galgani torna in televisione a Uomini e Donne più ferita che mai da Leonardo, il suo corteggiatore che sembra averla delusa nel profondo. Delusa soprattutto alla luce di una telefonata che gli sarebbe arrivata da parte di una signora che avrebbe rivelato le parole di Leonardo, pessime nei suoi confronti.

Una sconosciuta rivela a Gemma cosa pensa di lei Leonardo

Gemma Galgani è un fiume in piena contro Leonardo che ad una persona “sconosciuta”, a dire di Leonardo, avrebbe parlato malissimo di lei. Gemma non si trattiene e torna protagonista di questa ripresa invernale di Uomini e Donne dopo la pausa per le Feste e attacca subito col dire di essere stata raggiunta dalla telefonata di una donna. Una persona “anonima”, una “signora sconosciuta” ma che non sarebbe affatto una sconosciuta a Leonardo. Questa persona avrebbe infatti intercettato Leonardo che, dal canto suo, si sarebbe a lungo sfogato su Gemma Galgani e sulla veridicità di Uomini e Donne, parlandole di un programma “finto”.

Gemma Galgani furiosa a Uomini e Donne: “Ma chi ti credi di essere”

“Le hai detto che non ti piaccio e ti dico la cosa più forte – Gemma è delusa, ferita e arrabbiata ad Uomini e Donne – perché non ti piace la mia pelle, perché ho la pelle da vecchia“. Sono lacrime di rabbia quelle di Gemma, venuta a conoscenza di quello che Leonardo avrebbe detto di lei: “Hai detto che non ti interesso, che ti interessa una persona qua dentro, una persona bionda che ti piace molto ma che purtroppo non la puoi frequentare perché altrimenti ti faccio scenate perché sono gelosa e possessiva“.

E ancora, inveendo contro un Leonardo quasi del tutto all’angolo, incapace di ribattere di fronte a quella che sarebbe la verità delle verità venuta a galla: “Ma come ti sei permesso? Ma chi ti credi di essere tu? Ascoltami bene bello, con me non stai al telefono e con la signora che mi ha contatto sei stato due ore. Ti dava fastidio stare al telefono con me perché non avevi voglia di sentirmi“. Ripete la Galgani davanti ad uno studio di Uomini e Donne davvero attonito

Gemma in lacrime, Tina Cipollari caccia Leonardo dallo studio

Prova a giustificarsi Leonardo ma con risultati scarsi e alquanto miseri ma Gemma non vuole sentire ragioni. Un comportamento quello di Leonardo che sarebbe perfettamente giustificato dalle parole rivelatele dalla “sconosciuta”. “Ringrazia che non ti tiro l’acqua addosso [..] Quello che mi ha detto la signora combacia con il tuo comportamento. Non c’è interesse“, conclude Gemma. Leonardo prova a difendersi da un intero studio di Uomini e Donne che gli va contro e che pubblicamente lo sbugiarda, dichiarazione dopo dichiarazione.

“Sei sulla sedia rossa dalla vergogna – lo accusa Gemma che allude al fatto che l’unico motivo per cui Leonardo avrebbe finto di essere interessato a lei sarebbe stato proprio l’intento di stare al centro dello studio di Uomini e Donne – In che lingua te lo devo dire. Non ti piacevo e non hai avuto il coraggio di dirmelo, me l’hai fatto capire con l’elemosina, con quei due tocchi di pane secco che mi davi. Con abbracci che non c’erano, non c’entra niente quella signora“. E si conclude nel peggiore dei modi per Leonardo, accompagnato alla porta da Tina Cipollari sulle note di una Gemma Galgani in lacrime: “Vergognati“.

L’articolo Bufera Uomini e Donne, il famoso cavaliere cacciato sbotta: “Tutto finto, ecco cosa succede davvero”. Maria furiosa lo butta fuori proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.