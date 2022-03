Bufera Uomini e Donne, Il tronista si becca un bel no e Maria le offre il trono. Oltre il danno al beffa. Fan sotto choc

C’è aria di novità a Uomini e Donne e si dice che Maria De Filippi abbia già offerto il trono a una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri. La presentatrice del dating show, anno dopo anno, ha assunto sempre più anche il ruolo di spettatrice. La regina di Mediaset infatti appare molto rilassata, seduta sui famosissimi gradini del suo studio, e non manca di dire la propria riguardo le discussioni che avvengono in puntata. Così, agli attenti osservatori, è possibile capire sin dal primo istante quali sono i protagonisti che le piacciono di più e chi potrebbe ambire a un nuovo ruolo nel suo programma.

Già durante il trono che ha visto Luca nei panni di corteggiatore era evidente che il ragazzo aveva conquistato l’affetto e la simpatia di Maria De Filippi. Così, quando è arrivata la sua proposta di salire sul trono di Uomini e Donne, dopo non essere stato scelto, non ha sorpreso nessuno. La presentatrice aveva già in mente il futuro del cuoco romano e gli aveva già preparato un bigliettini in cui gli annunciava la proposta. Sempre più spesso la donna sceglie i tronisti del trono classico tra i protagonisti che già conosce e che le sembrano più leali, considerando alcune esperienze negative del passato.

Uomini e Donne infatti rappresenta per moltissimi ragazzi e ragazze ambiziosi un trampolino di lancio per il mondo del piccolo schermo. Sempre più spesso è proprio grazie alla partecipazione al dating show che alcuni personaggi riescono ad entrare nel giro dei reality e, da lì, anche in quello delle prime serate televisive. Possiamo portare come esempio Soleil Sorge, appena eliminata dal Grande Fratello Vip e già impegnata come opinionista a La pupa e il secchione show insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style, che quest’anno verrà condotto da Barbara D’Urso.

Non dimentichiamo che la giovane è approdata sul mondo del piccolo schermo come corteggiatrice e poi scelta di Onestini a Uomini e Donne. E moltissimi come lei, hanno sfruttato l’esperienza nel dating show per fare carriera. Insomma, non tutti sono realmente interessati a trovare l’amore. Per questo per Maria De Filippi e la sua redazione è diventato sempre più difficile trovare dei protagonisti che conservino e rispettino l’obiettivo principale del suo programma. Più volte la presentatrice si è detta delusa dai suoi protagonisti, o ha interrotto troni in corso d’opera dopo aver scoperto cose sospette.

Così, invece di puntare su perfetti sconosciuti con i casting, Maria De Filippi sta decidendo sempre più di puntare su personaggi già conosciuti che le ispirano fiducia e simpatia. La corteggiatrice che potrebbe iniziare la stagione di Uomini e Donne a settembre come tronista è Federica Aversano, la giovane mamma che sta corteggiando Matteo Ranieri. La donna ha conquistato la simpatia e il rispetto della presentatrice sin dal primo momento. Adesso ha lasciato in lacrime lo studio, dopo aver scoperto di non essere mancata affatto al tronista dopo un suo periodo di assenza e probabilmente alla richiesta di tornare di Matteo dirà di no. Questo perchè? si dice che le abbiano già proposto il trono.

