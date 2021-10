bufera-uomini-e-donne,-la-dama-over-confessa:-“tutto-finto,-ecco-cosa-succede-dietro-le-quinte.-in-anonimo-o-mi-cacciano”

Gemma Galgani, già finita con Costabile. Una dama svela: “Vuole rimanere a Uomini e Donne”. Dopo svariati tentativi di instaurare un rapporto sentimentale, ma invano, Gemma Galgani è stata ribattezzata la ‘mai una gioia’ della televisione italiana. Ora, però, dopo più di dieci anni a U&D, il pubblico inizia a infastidirsi e a pensare che ultimamente il suo obiettivo sia quello di rimanere il più possibile a Uomini e Donne.

Ma perché è già finita con Costabile? A svelarlo ci ha pensato una dama del trono over di Uomini e Donne che però vuole restare anonima: “Lei vuole rimanere in televisione. Le piace essere un personaggio. Non cerca l’amore, ma la fama”. Insomma secondo la dama Gemma dietro le quinte studia come poter fare odience e restare ancor di più in televisione, appoggiata da alcuni membri della redazione. La stessa dama non vuole rivelarsi per paura di essere cacciata.

Uomini e Donne, Costabile chiude con Gemma Galgani: “Non vuole abbandonare la televisione”

In passato ci sono stati uomini che hanno azzardato la possibilità che Gemma Galgani non volesse lasciare Uomini e Donne e ora quest’ipotesi è tornata prepotente alla luce di ciò che è successo con il cavaliere Costabile, che ha chiuso con Gemma stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, che riporta anche il settimanale Nuovo Tv:

“Gemma non vuole abbandonare Uomini e Donne. Ha ragione Tina Cipollari”. Costabile è un uomo distinto, gentile, che ha corteggiato Gemma fin da subito. Addirittura sarebbe arrivato a invitarla da lui a Sharm El Sheikh dove ha un appartamento. Lei, però, si sarebbe inventata qualsiasi scusa e cavillo pur di fare la parte della donna delusa, amareggiata e affranta”.

Costabile, stop alla frequentazione con Gemma. Una dama di Uomini e Donne svela: “Sempre la solita storia”

Soltanto ieri è andata in onda una puntata di Uomini e Donne dove Gemma Galgani si è detta un po’ amareggiata dalla freddezza di Costabile in esterna. Peccato che non sia stato freddo, anzi. Ma secondo una dama di Uomini e Donne che ha preferito rimanere anonima ha confessato: “Sempre la solita storia: prima i baci e poi le lacrime. Gemma non abbandonerà mai il programma”.

