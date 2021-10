bufera-uomini-e-donne,-la-dama-smaschera-armando:-“ecco-che-ruolo-ha-insieme-a-gemma.-maria-organizza-tutto”-fan-furiosi

Poche ore fa, su Instagram, l’ex dama Barbara De Santi ha fatto un’insinuazione scioccante su Armando Incarnato. Secondo l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere avrebbe un debole per Gemma Galgani, che difende a spada tratta e cui dà puntualmente dieci a ogni sfilata. Non sarà che, insinua velatamente la De Santi, senza dirlo esplicitamente, i due sono d’accordo per coalizzarsi contro i nuovi arrivati che potrebbero soffiargli il posto o comunque il tempo a centro studio? Una delle “vittime” di entrambi, non a caso, è la dama Isabella Ricci e a quanto si capisce anche la redazione ne sarebbe ben al corrente compresa la conduttrice.

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne? La dama punta Marcello Messina

Il volto noto del trono over potrebbe tornare già nelle prossime puntate e saprebbe chi corteggiare. Ad Uomini e Donne tutto può accadere e non è raro che i personaggi del trono over spariscano per anni per poi, nuovamente single, tornare nel programma di Maria De De Filippi a cercare l’amore. E questo potrebbe essere il caso di una delle protagoniste più amate del talk show di Canale 5, ovvero l’ex dama Barbara De Santi che ha fatto sapere di apprezzare molto uno degli attuali cavalieri.

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne?

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne puntato da Barbara De Santi non è certo un cavaliere qualunque: si tratta infatti di Marcello Messina, 47enne torinese che in trasmissione ha corteggiato e frequentato Ida Platano. I due si sono lasciati ben presto per incompatibilità caratteriali. A prendere la decisione è stato lui, mentre lei lo ha attaccato moltissimo accusandolo di averla presa in giro.

L’ex dama del trono over ha puntato Marcello Messina

Un’opinione, quella di Ida Platano, che Barbara De Santi non condivide affatto. Non solo infatti è dalla parte di Marcello, ma ha lasciato intendere chiaramente che il brizzolato agente immobiliare le piace davvero tanto, e che sarebbe ben disposta a corteggiarlo tornando nel parterre femminile di Uomini e Donne. Dobbiamo dunque aspettarci un ritorno di Barbara alla corte di Maria? Probabilmente sì.

Uomini e Donne, le parole al vetriolo di Barbara su Ida Platano

Nel frattempo, però, la dama non si è lasciata sfuggire l’occasione di sparare a zero sulla possibile rivale. “Lei non capisce” ha dichiarato senza mezzi termini la De Santi riferendosi a Ida, “è una vita che la conosco e non ha mai capito nulla né con Marcello né con gli altri” ha concluso la donna su Instagram. Negli anni, insomma, Barbara non ha perso assolutamente il suo modo di essere schietta e senza peli sulla lingua. E stavolta lo ha usato per demolire letteralmente una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Uomini e Donne, La dama smaschera Armando: “Ecco che ruolo ha insieme a Gemma. Maria organizza tutto” Fan furiosi proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.