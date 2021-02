Bufera Uomini e Donne, la Famosa Dama abbandona: “Sono andata a letto con due cavalieri. Meschini, ecco cosa mi hanno fatto”. Fan sotto choc

Sembra proprio che Valentina Dartavilla Lupi abbia lasciato Uomini e Donne. Questo è ciò che si intuisce nella sua ultima intervista sul Magazine del programma, durante la quale decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La dama, in effetti, di recente non è apparsa nelle varie registrazioni in studio. In questa intervista Valentina parla di un’esperienza ormai passata e questo fa capire che ha preso la decisione di lasciare il programma. Il percorso affrontato all’interno della trasmissione non le ha regalato il grande amore.

Sperava di riuscire a costruire qualcosa di importante, ma questo non è accaduto. Non ha voluto inseguire nessuno e ammette che, nella sua vita, non è mai cambiata per un uomo. Tra gli uomini presenti nel parterre maschile di Uomini e Donne non ha trovato qualcuno che avesse le caratteristiche della persona che sta cercando. Il più vicino al suo ideale di uomo è stato Simone Bolognesi, con cui però è nata solo una bella amicizia. Ma non nutre un’opinione positiva sugli altri cavalieri! Valentina, infatti, si scaglia contro di loro:

“Gli altri uomini con me sono stati meschini, hanno dimenticato troppe volte di avere davanti a loro una donna”. Una dura accusa quella che lancia la 34enne romagnola. Ma a chi si riferisce? Come ha già fatto in studio di recente, Valentina non esprime parole positive nei confronti di Maurizio Guerci. A detta sua, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avrebbe giocato sia con lei che con Gemma Galgani. Nelle ultime settimane, la dama si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti con Armando Incarnato, ricevendo però un rifiuto. Oggi Valentina dichiara che era consapevole che il cavaliere napoletano le avrebbe dato un ‘no’ come risposta, ma avrebbe comunque preferito altre motivazioni.

Detto ciò, Valentina torna a parlare del caos di cui è stata protagonista qualche tempo fa. La dama era stata accusata, proprio da Armando, di essere una giocatrice. Infatti, sembrava che si fosse messa d’accordo con Nicola Mazzitelli. Proprio Incarnato ha poi ritirato le sue accuse, dando tutte le colpe al collega. Ma la stessa Valentina ammette di aver comunque commesso degli errori durante il suo percorso a Uomini e Donne. In particolare, si pente di non aver subito raccontato la verità su quanto era accaduto con Nicola e Costantino.

Infatti, la dama era risultata bugiarda poiché non aveva rivelato di essere andata oltre con i due cavalieri. Valentina confessa di aver agito così per proteggersi e quando ha capito che sarebbe stato meglio non omettere niente del suo percorso ad Uomini e Donne “era troppo tardi”. I due cavalieri infatti non si sono comportanti bene con lei e hanno raccontato a tutti delle loro intimità svelando anche messaggi compromettenti. Un altro caso insomma dove la donna è costretta ad abbandonare perché la sua sfera privata viene svelata a mezza Italia. Questo episodio si va infatti ad aggiungere a ciò che accaduto ad Aurora Tropea nelle scorse puntate. Per altri sviluppi sulla vicenda di Aurora leggete qua:

L’articolo Bufera Uomini e Donne, la Famosa Dama abbandona: “Sono andata a letto con due cavalieri. Meschini, ecco cosa mi hanno fatto”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.