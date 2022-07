Bufera Uomini e Donne: La famosa dama insieme al super vip mentre la moglie è incinta. Lui abbandona casa e figli scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Pochi giorni fa c’è stato un vero e proprio scoop per tutti i fan di Uomini e Donne. E’ stata coinvolta un’ex corteggiatrice che avrebbe letteralmente sfasciato la famiglia di un famoso corteggiatore. La notizia è stata data dai gossippari più noti, Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali sono sempre molto precisi nel comunicare le indiscrezioni di tutti i personaggi famosi. Da quel momento sono uscite ulteriori prove e il web ha iniziato ad inveire contro la ragazza riempiendola di critiche. Ecco di chi si tratta.

Nonostante Uomini e Donne sia ormai andato in ferie per poi ritornare a settembre, i protagonisti del trono di Maria De Filippi sono sempre al centro del gossip. Questa volta è toccato a Vittoria Deganello, ex corteggiatrice della stagione 2017/2018. Lei fu scelta dal tronista Mattia Marciano e la loro storia proseguì per qualche mese sino a giungere al capolinea. Ad oggi è un’influencer molto seguita sui social da più di 600 mila followers.

Da qualche giorno Vittoria è nel mirino del gossip perché pare che abbia una relazione con un noto calciatore, Alessandro Murgia, centrocampista della Spal Ferrara. Il problema non è l’infatuazione tra i due, piuttosto il fatto che lui abbia due bimbi piccoli avuti dalla sua campagna che può essere definita tradita. Una volta uscita l’indiscrezione sui social, la ragazza è stata inondata di critiche e definita come una “sfasciafamiglie”. L’indiscrezione è stata lanciata per la prima volta dalla gossippara Deianira Marzano e successivamente sono arrivate le risposte sia della Deganello che della sorella di Murgia.

Dopo la bomba sganciata e la valanga di critiche e commenti negativi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di rispondere a sua volta con un’ulteriore instagram story e allo stesso tempo si espone anche la sorella del calciatore, Nicole, lasciando intendere che la notizia sia fondata ma che lei vuole restarne fuori. Dal suo canto, Murgia non ha mai proferito parola sulla situazione. Quel che è certo è che, in seguito, i due sono stati spesso visti insieme anche in atteggiamenti intimi.

Secondo quanto scovato da Deianira e Amedeo Venza, la compagna del centrocampista avrebbe scoperto il tutto solo molto tempo dopo. Vittoria e Alessandro si sarebbero conosciuti grazie alla sorella di lui che è una delle migliori amiche dell’ex corteggiatrice. Ecco perché Nicole si sarebbe esposta pubblicando la instagram story. Al momento non si sa come sia il rapporto tra i due amanti, lei continua a seguirlo su instagram mentre lui le ha tolto il segui. Non ci resta che attendere ulteriori notizie dai gossippari o dai diretti interessati. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

