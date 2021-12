bufera-uomini-e-donne,-la-famosa-dama-radiata-dal-programma,-maria-furiosa:-“ti-buttiamo-fuori-se-torni”-fan-sotto-choc

E’ di Alessandro Rosica lo scoop secondo cui Sophie Codegoni sarebbe un personaggio ormai radiato dalla redazione di Uomini e Donne e da Maria de Filippi. L’esperto di gossip ha rivelato la notizia nel corso di una delle prime puntate del Grande Fratello Vip, nel momento in cui Alfonso Signorini si stava dedicando alla ragazza. La bella diciannovenne è stata conosciuta dal pubblico italiano per essere stata, l’anno scorso, tronista del dating show di Maria De Filippi. In particolare, durante il suo percorso ha rifiutato ben quattrocento ragazzi che han chiamato la trasmissione per andare a corteggiarla. Una scelta, la sua, che si è rivelata molto ardua.

Per prendere parte a Uomini e Donne Sophie Codegoni si è trasferita a Roma, lontana da sua madre e dai suoi affetti. Per questo, la redazione e la stessa Maria De Filippi le hanno dedicato molte delle loro attenzioni. La stessa regina di Mediaset ha più volte mostrato quanto si fosse affezionata alla giovane. Successivamente, però, qualcosa è andato storto. Dopo la tanto attesa scelta, la storia di Sophie e Matteo è durata men che un battito di ciglia. Più di un indizio hanno dimostrato che la tronista aveva mentito spudoratamente più di una volta, non essendo affatto intenzionata ad avere una storia d’amore e uscendo con altri uomini mentre era sul trono.

Uno dei classici problemi di Uomini e Donne: i suoi protagonisti in cerca di visibilità. Perché il dating show è un trampolino di lancio per persone comuni che ambiscono al successo. Ma questa volta, le prove sono state troppe per la redazione che, delusa dal comportamento di Sophie Codegoni, l’avrebbe completamente radiata. Almeno questo è quello che afferma con convinzione Alessandro Rosica: “Eri radiata. La redazione di Uomini e Donne ti ha radiata, tu non entri più nemmeno per sbaglio, per tutte le cose che hai fatto, per tutte le cose che hai inventato. Là vicino, vicino a Uomini e Donne non ci passi nemmeno per sbaglio perché ti buttano fuori”.

Intanto, se Maria De Filippi non ne vuole più sapere di Sophie Codegoni a Uomini e Donne, è Alfonso Signorini a donarle una nuova possibilità, regalandole ben due prime serate su Canale 5. Alcuni l’hanno vista come un vero e proprio affronto proprio a Maria de Filippi, nonostante i due si professino amici. La diciannovenne, nonostante gli errori fatti con Maria, si trova nella casa più spiata d’Italia con un cast stellare, per la prima volta da anni. Il successo dell’anno scorso ha infatti reso il Grande Fratello Vip il reality più ambito. E sempre più spesso le telecamere sono puntate su di lei, grazie ai litigi con Soleil Sorge e al flirt con Gianmaria Antinolfi.

La ragazza ha avuto anche modo di raccontare il suo rapporto con la madre e il motivo che la spinge a non fidarsi degli uomini. Ha infatti raccontato di quando il compagno della mamma, in un momento di rabbia, ha usato violenza su di lei. La giovane era presente, ma a nulla son serviti i suoi tentativi di allontanare l’uomo dalla donna più importante della sua vita. Un momento che l’ha segnata tantissimo:”Questo brutto episodio è successo due mesi prima che io andassi a Uomini e Donne. Quindi, per assurdo, dicevo sempre che stavo cercando l’amore in un momento in cui l’amore aveva rovinato la mia vita. Però io ci credo, ci credo tanto, ci ho creduto lì. Avevo tanta e ho tanta paura”.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Uomini e Donne, La famosa Dama radiata dal programma, Maria furiosa: “Ti buttiamo fuori se torni” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.