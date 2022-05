Bufera Uomini e Donne, Maria de Filippi caccia in diretta Gemma Galgani: “Fai solo dei teatrini”. Cos’è successo, Fan sotto choc

Il mistero Gemma Galgani a Uomini e Donne si infittisce quando anche Maria De Filippi, che ha sempre concesso molto spazio alla signora, l’ha accusata di fare soltanto dei teatrini. E’ evidente che la dama di 72 anni ha perso la sua presa sul pubblico e sulla redazione del dating show. Prima tutte le puntate iniziavano con la sua sfilata, con una canzone scelta appositamente per lei da Tina Cipollari. Indimenticabili anche i siparietti messi in scena proprio con l’opinionista, sua acerrima nemica. Per non parlare delle ore e ore di trasmissione con lei in centro studio, alle prese con le discussioni con i cavalieri.

Gemma Galgani negli ultimi anni non sembrava più interessata a trovare l’amore, ma era evidentemente molto più concentrata sul rimanere al centro dell’attenzione. Sono moltissimi i cavalieri giunti a Uomini e Donne per corteggiarla. C’è stato chi voleva soltanto approfittare della sua popolarità e godere di luce riflessa. Ma c’è stato anche chi era realmente interessato a lei. In entrambi i casi, dopo sole poche settimane di frequentazione, tali uomini sono stati messi da parte alla stessa maniera. La dama sembrava star recitando sempre lo stesso copione, con un inizio pieno di entusiasmo e una fine piena di problemi.

I telespettatori di Uomini e Donne hanno cominciato a notare questo comportamento e sicuramente Gemma Galgani ha perso colpi. C’è da dire che per ben undici anni ha tenuto banco nel dating show, e che i numeri di ascolto si sono sempre alzati quando le puntate erano incentrate su di lei. La stessa Maria De Filippi ha dovuto adeguarsi al volere del pubblico e concederle sempre più spazio. Ma adesso pare che tutto sia finito e che la padrona di casa non senta più tutta questa benevolenza per la dama dallo share d’oro. Nell’ultima puntata ha sbottato per la prima volta contro di lei.

E’ successo quando Gemma Galgani si è trovata in centro studio, cosa che ormai capita di rado, per chiedere al cavaliere di turno come mai avesse deciso di interrompere la frequentazione. Peccato che l’uomo aveva già spiegato le sue motivazioni alla dama in privato. La stessa Gemma aveva confermato alla redazione di Uomini e Donne di aver compreso le sue motivazioni. Vedendola tornare sull’argomento, probabilmente soltanto con lo scopo di prendere ancora più tempo, Maria De Filippi è intervenuta con un tono decisamente infastidito. Ecco cosa le ha detto.

“A che pro dunque parlarne ancora? Perché facciamo questo teatrino, a beneficio di chi?” Per la prima volta la presentatrice di Uomini e Donne si è rivolta a Gemma Galgani accusandola di fare un teatrino. Una parola utilizzata spesso dal pubblico nei riguardi della dama torinese. Lei ha cercato di giustificarsi dicendo che il cavaliere le aveva fatto capire che c’era dell’altro, ma quando lui ha negato Maria De Filippi ha messo subito fino alla questione rimandandola al suo posto. E’ lecito domandarsi come mai, dopo anni di ascolti elevati grazie alla 72enne, adesso venga trattata in questo modo. Il mistero si infittisce.

