Bufera Uomini e Donne, Maria De Filippi fa fuori Gemma Galgani e la sposta in un altro programma. Ecco dove. Fan sotto choc

Le voci che riguardano Uomini e Donne Vip si fanno sempre più insistenti, come quelle che vedono sul trono Gemma Galgani. E’ da un po’ di tempo che si parla di questa nuova versione del dating show. Del resto, tutti i reality del piccolo schermo hanno avuto questa trasformazione. La stessa Maria De Filippi si è già cimentata con la versione Vip di Temptation Island. La sua trasmissione del pomeriggio di Canale 5 pare essere rimasta l’unica ancora illesa e pronta a dare spazio a volti nuovi e più giovani, che spesso grazie allo show riescono a ottenere successo in questo difficile mondo.

Uomini e Donne, nella sua versione pomeridiana, non sembra avere bisogno di altri cambiamenti. Ma si vocifera riguardo uno show che andrà in onda in prima serata e che vedrà sul trono personaggi famosi che ancora non hanno trovato l’anima gemella. Un’idea molto interessante, dal momento che i tronisti degli ultimi anni non sono riusciti ad appassionare molto i telespettatori, con le loro insicurezze e paure. Persone più navigate nel mondo del piccolo schermo potrebbero sicuramente regalarci maggiori soddisfazioni. E decine e decine di corteggiatori arriverebbero per loro.

Secondo quanto dice Amedeo Venza, influencer sempre molto informato sul dietro le quinte televisive, sarebbero già iniziati i provini per Uomini e Donne Vip. La realizzazione e la messa in onda del nuovo show, però, non sono ancora ufficiali e non si sa assolutamente quando questo potrebbe essere trasmesso. Pare però che Maria De Filippi abbia già fatto una scelta importante: quella di inserire tra le troniste Gemma Galgani, la dama torinese di 72 anni che fa parte del parterre femminile del trono over da ormai dodici anni. La donna quindi si ritroverebbe a giocare in casa nella versione Vip.

Del resto, i momenti che la vedono protagonista sono quelli in cui lo share di Uomini e Donne è più alto. Gemma Galgani fa audience: con le sue storie che sempre finiscono male, con i suoi litigi con Tina o con le altre concorrenti, con le sue sfilate sui generis, ha conquistato il pubblico italiano che quando lei è al centro studio non cambia mai canale. Per questo Maria De Filippi è costretta a darle moltissimo spazio. Ma negli ultimi anni, sembra che la donna non sia più realmente interessata a trovare l’amore, ma più semplicemente a rimanere nello show dove si sente la protagonista indiscussa.

Per molti, la scelta di Maria De Filippi di metterla sul trono Vip di Uomini e Donne potrebbe essere più che altro una tattica per metterla alla prova e soprattutto per liberarsi di lei, ma facendolo in grande. Con tanti corteggiatori pronti a conquistarla, sembrerebbe impossibile che la donna non riesca a trovare quello giusto. Allo stesso tempo, dopo dodici anni nello show, sicuramente merita di trovare l’amore in maniera differente rispetto alle altre dame e cavalieri. Probabilmente, nella versione Vip cambieranno anche gli opinionisti, e lei sarà libera di scegliere senza doversi confrontare con Tina Cipollari.

