bufera-uomini-e-donne,-maria-de-filippi-perde-il-controllo,-furiosa-fa-una-scenata-pazzesca-davanti-a-tutti,-chi-ha-cacciato

UeD, Maria De Filippi scredita i cavalieri: “Non siete uomini”. Tutti i dettagli sullo sfogo della padrona di casa nel dating show. Trasmissione tra le più famose d’Italia, “Uomini e Donne” è il dating show più seguito in TV grazie alla professionalità dell’amatissima padrona di casa Maria De Filippi e della sua bravissima redazione.

Proprio in questi momenti, i fan accaniti del programma non stanno credendo alle loro orecchie per ciò che si è verificato all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne e sono rimasti stupiti dal comportamento di Maria de Filippi che raramente si era lasciata prendere da moti di ira verso più persone. Che cosa sta quindi succedendo? Tutti i dettagli al riguardo.

UeD: Maria De Filippi arrabbiata

Programma amatissimo da grandi e piccini, “Uomini e Donne” non finisce mai di lasciare a bocca aperta i tantissimi fan accaniti. Infatti, molto frequentemente, la trasmissione di Queen Mary De Filippi è chiacchierata da tutti. In queste ore, i telespettatori affezionati sono rimasti senza parole a seguito di aver preso visione della nuova puntata. Durante questo appuntamento pomeridiano, lo studio ha potuto vedere da vicino lo sfogo della padrona di casa. Che cosa è successo nello specifico?

UeD, Maria De Filippi furente: “Non siete uomini”

È proprio di queste ore un accaduto che ha lasciato esterrefatti tanto la redazione eccellente della De Filippi, quanto gli affezionatissimi telespettatori di Uomini e Donne che conoscono alla perfezione tutto sul dating show di Mediaset. Che cosa è successo concretamente? La conduttrice si è molto arrabbiata con il parterre maschile. Cerchiamo di scoprire insieme cosa sta facendo rimanere senza parole tutto il popolo del web e gli spettatori più amanti della trasmissione.

Da ciò che si apprende, il pubblico della Rete Ammiraglia di Mediaset non poteva credere alle proprie orecchie a seguito della puntata di “Uomini e Donne” andata in onda venerdì 8 aprile 2022. Come hanno potuto notare i fan, è stato un appuntamento ricco di colpi di scena, tra cui il ritorno dello storico amore di Ida Platano: Riccardo Guarnieri. Ed è proprio la Dama siciliana la protagonista di questo episodio che ha fatto arrabbiare l’amatissima moglie di Maurizio Costanzo. Che cosa vuol dire?

Tutto è iniziato con una accesa lite tra Tina Cipollari e Ida. Avendo assistito al bisticcio tra la Dama siciliana e la sua ultima frequentazione, Alessandro, l’opinionista del dating show ha attaccato la donna, asserendo: “Anche tu sei passata da un amore ad un altro. Hai dichiarato amore a Marcello, Diego e Alessandro” Inoltre, la Cipollari ha espresso il suo parere, secondo il quale Ida vorrebbe rimanere ad oltranza all’interno del programma di Canale 5 per avere l’opportunità di sponsorizzare dei prodotti su Instagram e quindi trarne beneficio economico.

Al che, la Platano è scoppiata in lacrime urlando contro il personaggio televisivo che lei non ha mai sfruttato né la trasmissione né le persone del parterre maschile per scopi di lucro: “Non te lo permetto. Mi mantengo da sola sin da quando era ragazzina”. Ed è qui che Queen Mary De Filippi è intervenuta contro i cavalieri di “Uomini e Donne”, facendo rimanere a bocca aperta tutti. Che cosa ha detto?

La padrona di casa ha detto la sua per difendere una delle protagoniste più amate del suo dating show, facendo riferimento al fatto che nessuno degli uomini che hanno detto di amarla hanno osato proteggerla dalle parole di Tina. Questo lo sfogo di Maria: “Quello che vedo con piacere è che né Alessandro né Diego alzano la mano per difendere Ida. Di fronte alla discussione tra due donne in cui una accusa l’altra di essere stata con voi solo per utilizzare un brand, voi state zitti e state a sentire l’accusa nonostante uno volesse andare con lei e l’altro voleva lasciare il programma insieme. Ma complimenti!”.

La De Filippi ha poi concluso: “Non c’è nulla di male che Tina pensi questo, ma che voi due stiate zitti è terribile. Tina è libera di dire ciò che vuole in questo studio da sempre, ma che voi interveniate a seconda di quanto vi convenga è terribile“. Insomma una bella lavata di capo ch potrebbe essere anche un preludio alla loro cacciata da Uomini e Donne. Staremo a vedere.

