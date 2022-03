bufera-uomini-e-donne,-maria-furiosa-caccia-il-cavaliere.-lui-choc:-“pesanti-accuse,-ecco-come-la-redazione-organizza-tutto””

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri su Canale5, Gemma Galgani punta il nuovo cavaliere Luigi, che ha avuto un incontro disastroso con Sara Zilli, complice una giornata molto particolare per la dama. Nel frattempo, Daniela spiega perché ha troncato con Sergio, che ha posto domande molto scomode sul programma, insinuando che le conoscenze non siano vere. Continuano i dubbi di Ida Platano sul rapporto con Alessandro Vicinanza, e la discussione pacifica sfocia in lite furiosa.

Uomini e Donne: pesanti accuse alla redazione

Tina Cipollari non perde tempo e, appena iniziata la nuova puntata di Uomini e Donne, prova a cercare un nuovo cavaliere per Gemma Galgani nel parterre maschile. La dama torinese sembra puntare Luigi, un nuovo cavaliere, ma lui non si sbilancia. Luigi, infatti, ha espresso il suo interesse per Sara Zilli con la quale avrebbe dovuto incontrarsi. Purtroppo, la madre della dama si è sentita male e Sara ha potuto raggiungerlo solo dopo molte ore, avendo una delicata situazione in casa. “Io ho ascoltato, mi sono anche scusata perché non ero in splendida forma vista la situazione. Poi gli ho detto che dovevo rientrare a casa, e lui mi manda un messaggio per dirmi che aveva tratto delle conclusioni dall’incontro e voleva che lo chiamassi. Io ero stanchissima e non mi ero sentita di chiamare”.

Questo ciò che ha raccontato Sara dichiarando che Luigi alla fine ha fatto presente che, in base al suo comportamento, lui non crede che tra loro possa funzionare. Sara è piuttosto furiosa per la totale mancanza di tatto, mentre Luigi confessa che la dama di Uomini e Donne ha ragione perché la sua presenza nella città è stata da egoista. “Io ho apprezzato moltissimo questo incontro. Ho cercato di farmi conoscere e l’esito è stato che ti ho detto subito che non sono stato contento dopo averti vista”, ha ammesso Luigi facendo infuriare ancora di più la dama toscana.

Si passa poi a Daniela che, a dispetto del brillante debutto di conoscenza con Sergio, sembra intenzionata a chiudere e si mostra molto arrabbiata con il cavaliere. Sergio ha portato dei fiori per Daniela, dichiarando di aver esagerato con alcune domande scomode che l’hanno indispettita. Sembra, infatti, che il cavaliere abbia chiesto a Daniela se qualcuno viene pagato per partecipare al programma, insistendo sull’argomento perché certo che Armando venga pagato dalla redazione di Uomini e Donne.

Sergio è sicuro che la stessa Daniela venga pagata e che abbia organizzato tutto con la redazione, anche la sua “dipartita” Oltre a ciò, Sergio ha insinuato che Daniela non possa fare sul serio con lui perché ha conosciuto tanti uomini, deludendola ancora più profondamente. Alla fine il cavaliere viene cacciato da Uomini e Donne prima da Tina e poi dalla stessa Maria de Filippi, che pur comprendendo le perplessità è evidentemente infastidita dall’atteggiamento indagatore del cavaliere.

La puntata di Uomini e Donne continua con Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dopo gli ultimi drammi, i due hanno dovuto rimandare il weekend insieme e hanno discusso di nuovo. Tina prende la parola quando Armando Incarnato insulta nuovamente Alessandro: “Tu il carattere dove lo hai? Come ti permetti a far parlare così Armando all’uomo che ti piace? Sei una donna di bassa lega, usi tuo figlio come alibi”. Nonostante i toni accesi e la tensione che si respira in studio, i due hanno risolto i problemi anche se Ida continua a credere che Alessandro abbia uno stile di vita troppo diverso dal suo. Quando tutto sembra risolto, la lite imperversa nuovamente…

