bufera-uomini-e-donne,-maria-furiosa-caccia-il-tronista-matteo:-“togliti-dalle-scatole,-vattene,-salutami-a-mamma”-fuorionda-choc

“Ora togliti dalle scatole”: Maria De Filippi congeda così, anzi “caccia”, il tronista Matteo Fioravanti. Un momento di gelo a Uomini e donne dopo la scelta: Matteo ha infatti deciso di uscire dallo studio mano nella mano con la corteggiatrice Noemi Barattolo. Tutti contenti a parte, pare, la conduttrice del dating show di Canale 5: “Ok Matteo… Togliti dalle scatole, vai… Saluta mamma”. Ironica burbera o stizza per un cavaliere che non ha retto “la sceneggiatura” del programma?

Dalla parte di Matteo si è schierato l’opinionista Gianni Sperti: “Beh, Maria… Sono tutte belle le scelte, ma quelle dettate da un sentimento irrefrenabile all’improvviso come questa mi ha emozionato tantissimo…”. “Erano davvero inseparabili – ha proseguito il ballerino -. Scelta improvvisa, ma molto sentita”. Lo stesso Fioravanti si è quasi scusato per essere arrivato a una scelta repentina. “Non hai deluso nessuno Matteo… – lo ha rincuorato Gianni – Hai reso onore al programma…Questo è lo scopo della trasmissione…”. In ogni, caso il tronista e Noemi sono usciti da coppia tra gli applausi dello studio e tra i tradizionali petali rossi.

“Fin dal primo giorno – ha spiegato il tronista durante il programma a proposito di Noemi – sembra che mi toglie i sentimenti per le altre persone. E questa cosa non la sopporto. Mi sta togliendo la voglia di conoscere altre persone. Quello che mi spaventa è che non c’è stato nemmeno un bacio. Lei mi ha dato la foto sua, io non l’ho messa dentro al comodino. Ma accanto al letto”.

Cos’è successo tra Matteo e Noemi dopo la scelta, dal viaggio a Napoli alla passione travolgente

Spente le telecamere di Uomini e Donne, i due innamorati si sono raccontati sulle pagine del magazine del programma. Dalla quotidianità, alla condivisione, alla conoscenza l’uno dell’altra, i due sembrano fare sul serio. La scelta a sorpresa, dopo un solo mese e mezzo di trono. Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto, incapace di proseguire il suo percorso all’interno del programma perchè travolto dalla bellezza e dalla chimica nata con la giovane corteggiatrice.

A telecamere spente si sono raccontati sulle pagine del magazine di Uomini e donne. “Non capivo nulla, continuavo a pensare che non fosse possibile che, dopo appena un mese e mezzo, mi piacesse così tanto una persona – racconta l’ex tronista – Non volevo affrontare questa verità, però più guardavo Noemi più volevo portarla a casa. Provo qualcosa di forte e non mi viene in mente nessun motivo per cui possa stufarmi di lei”. Di contro Noemi ha raccontato che “Nei primi quindici minuti credevo volesse abbandonare il trono, perché non provava niente per nessuno, ero nel panico”.

“Non c’è mai stato imbarazzo, siamo entrati immediatamente in sintonia – raccontano i due innamorati – La cosa più strana è stata svegliarci l’uno al fianco dell’altra la mattina successiva”. “Dal primo giorno che l’ho vista penso solo a quando sia bella – ha raccontato il tronista di Uomini e Donne – Mi sento la persona più felice del mondo. È stato un salto nel vuoto ma non ho ripensamenti…È l’ideale di donna che ho sempre descritto alla mia famiglia e ai miei amici, e ora l’ho trovata ed è accanto a me”.

Inevitabili le presentazioni in famiglia. “Ho conosciuto proprio tutti, dai fratelli agli zii – ha raccontato la tronista – Li adoro: abbiamo rotto il ghiaccio subito e sono stati molto ospitali. Non mi sono sentita neanche per un secondo un’estranea. I miei genitori lo apprezzano tanto e io sono stata contenta di averli fatti incontrare, perché credo ne valga la pena e non ho timori rispetto al nostro rapporto. Non vedevo l’ora di conoscerlo e di mostragli la mia Napoli. Tra noi c’è tanta passione e chimica”.

