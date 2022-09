Bufera Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri cacciato dal programma. “Maria furiosa, mai vista così”. Cos’è successo

Sembra che Riccardo Guarnieri ne stia combinando una dietro l’altra da quando sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne. Soprattutto, starebbe mettendo a dura prova la pazienza di Maria De Filippi, che a quel che si dice potrebbe eliminarlo definitivamente dal parterre maschile del dating show. Già si erano rincorse le indiscrezioni riguardo la prima puntata, che si era concentrata come sempre sul suo rapporto con Ida Platano. Da quando Gemma Galgani non è più la reginetta dello show, infatti, tutte le telecamere si sono spostate sulla parrucchiera, anche lei in cerca dell’amore da molti anni.

Disavventura dopo disavventura, sembra che per Ida Platano non arrivi mai il lieto fine, e questo le ha sicuramente assicurato l’affetto del pubblico. Allo stesso tempo, c’è chi dice che sia lei che la Galgani tengono a cuore esclusivamente la loro presenza a Uomini e Donne, per avere successo sul piccolo schermo e guadagnare tramite i canali social. Sicuramente, il programma di Maria De Filippi è un trampolino di lancio per chi vorrebbe diventare un personaggio famoso. Ma tra una storia e l’altra quella che è stata più avvincente per la parrucchiera è di sicuro quella con Riccardo Guarnieri.

I due in passato sono anche usciti mano nella mano da Uomini e Donne, ma la loro storia non è riuscita a prendere il volo. Adesso che hanno entrambi ripreso il loro posto nei rispettivi parterre, è un continuo flirt ma anche un continuo litigio. Una situazione che fa comodo alla redazione che ha terminato la scorsa stagione proprio ponendo lo sguardo su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Mentre Tina Cipollari si mostrava agguerrita e affermava che i due avrebbero dovuto riprendere la loro relazione lontano dalla telecamere, abbiamo visto Maria De Filippi sempre pronta a difenderli e a dedicare loro la meritata attenzione.

Ma adesso sembra che la presentatrice abbia terminato la pazienza, almeno nei confronti di Riccardo Guarnieri. Già durante la prima registrazione Maria De Filippi li ha sgridati entrambi, per il loro comportamento infantile e inconcludente. E durante la seconda registrazione è stato ancora il cavaliere a indispettirla nuovamente. Tutto è successo quando lui ha mostrato apertamente il suo interesse per la nuova tronista, Federica Aversano. Una mossa dettata probabilmente dal fatto che la giovane aveva espresso una preferenza per lui quando era ancora una corteggiatrice di Matteo Ranieri.

La ragazza attualmente lo ha rifiutato, dicendogli che nonostante l'interesse esposto in passato, il suo comportamento nei confronti di Ida Platano l'ha allontanata da questa idea. E' stato a quel punto che è intervenuta Maria De Filippi, proponendo a Riccardo Guarnieri di passare al trono classico per corteggiare seriamente Federica Aversano. Questa decisione però presuppone che se la tronista decide di eliminarti, devi abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Il cavaliere non ha preso in considerazione la proposta della presentatrice, scatenando molte polemiche e lasciando intendere di essere più legato alla sua poltrona che alla ricerca dell'amore.

Bufera Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri cacciato dal programma. “Maria furiosa, mai vista così”. Cos’è successo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.