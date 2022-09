Bufera Uomini e Donne, Rissa in studio e Riccardo scoppia in lacrime per Ida. Cos’è successo

Riccardo Guarnieri è il protagonista indiscusso delle registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne. Ieri in studio l’uomo è scoppiato in lacrime a causa di Ida Platano. E’ sulla parrucchiera che Maria De Filippi ha deciso di puntare tutte le telecamere. Gemma Galgani ha perso all’improvviso tutto il suo potere. In un primo momento abbiamo pensato che la decisione fosse stata presa a causa di un altro impegno della dama torinese, forse un reality. Per il momento, però, la 72enne mantiene ancora il suo posto nel parterre femminile del dating show, lasciandoci in dubbio sul suo futuro televisivo.

Intanto a prendere il suo posto a Uomini e Donne c’è Ida Platano. Sono anni che la donna si trova nel programma di Maria De Filippi in cerca dell’amore. Ma sembra che per lei non sia previsto il lieto fine. Così come per la sua amica più anziana, anche per lei le relazioni nascono con un grande entusiasmo per poi terminare inesorabilmente dopo poco tempo. La donna comincia a lamentare tutte le mancanze e i difetti del cavaliere che fino a poco tempo prima sembrava perfetto. Le polemiche si ripetono puntata dopo puntata, finché l’uomo non perde la pazienza e decide di mollare la presa.

Questo comportamento ha destato non pochi dubbi nel pubblico di Uomini e Donne. Sono in molti a pensare che entrambe le dame del trono over sono interessate maggiormente alla loro posizione nel dating show che a trovare un uomo con cui condividere la vita. Durante il suo percorso nella trasmissione, Ida Platano si è innamorata di Riccardo Guarnieri, con cui è anche arrivata a lasciare il programma. Ma la loro storia è durata un battito di ciglia, giusto il tempo di partecipare a Temptation Island. Adesso sono entrambi nuovamente nel parterre e stanno facendo show con i loro continui tira e molla.

I battibecchi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono molti, ma sono inframmezzati da momenti di tenerezza che lasciano presagire un ritorno di fiamma. L’ultimo tra questi è avvenuto proprio durante le registrazioni di ieri 8 settembre. Al centro studio di Uomini e Donne c’erano proprio la parrucchiera e il suo nuovo corteggiatore. Ma il suo ex fidanzato si è intromesso scatenando una discussione. I due uomini sono quasi arrivati al punto di sfiorare una rissa. Ma Maria De Filippi è intervenuta per placare gli animi e li ha calmati al punto da portarli a scambiarsi la mano.

Successivamente, messo al suo posto il nuovo corteggiatore, l'attenzione si è nuovamente spostata sul rapporto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Durante le prime registrazioni di Uomini e Donne il cavaliere aveva insinuato che la dama fosse ancora innamorata di lui. La presentatrice ha ripreso queste parole, dicendo che se ne è così convinto qualcosa vorrà dire. A quel punto, Maria De Filippi ha chiesto alla parrucchiera di elencare i pregi del suo ex fidanzato. Le parole di lei hanno scatenato le lacrime di lui. Siamo sicuri che la loro storia ci terrà col fiato sospeso per molto tempo.

Bufera Uomini e Donne, Rissa in studio e Riccardo scoppia in lacrime per Ida. Cos’è successo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.