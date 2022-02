bufera-uomini-e-donne,-scoppia-la-rissa-in-studio,-schiaffi-e-calci,-maria-furiosa-caccia-i-due-famosissimi-cavalieri-over.-anticipazioni-choc

Come ben saprete a Uomini e Donne può accadere di tutto, infatti, poco fa nello studio del dating show di Canale 5, due cavalieri sarebbero arrivati alle mani. Fortunatamente è intervenuta la regia: scopriamo cosa è successo. Giovedì 10 febbraio 2022, ci sono state le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Secondo le talpe che si trovavano in studio, due protagonisti del trono over avrebbero discusso con toni molto accesi: scopriamo di chi si tratta.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni rilasciate dalle talpe, nella registrazione di ieri è accaduto di tutto. Il trono over, come sempre, ha regalato tantissime emozioni. I colpi di scena, però, non sono mancati nemmeno nel trono classico. Infatti, il tronista Luca Salatino è uscito con la corteggiatrice Lilly e sono scese altre quattro ragazze in studio, solamente per lui. Ma l’attenzione è andata tutta su Matteo Ranieri che è rimasto senza ragazze perché le sue due corteggiatrici hanno deciso di abbandonare il programma. Fortunatamente una di loro è tornata, ovvero Federica e tra loro è tornato il sereno.

Per quanto riguarda il trono over, sappiamo che Gemma Galgani ha ricevuto l’ennesima delusione, dato che ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere che era sceso proprio per lei e ovviamente la reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere. Invece, la sua amica del cuore, Ida Platano, sembra aver ritrovato la serenità grazie ad Alessandro. Tra i due procede tutto per il meglio.

Anticipazioni Uomini e Donne: la rissa

Grazie alle talpe che erano presenti alla registrazione di ieri, sappiamo che nelle nuove puntate di Uomini e Donne assisteremo ad un’altra accesissima discussione tra due cavalieri del trono over. Sapete chi sono? Loro sono i protagonisti indiscussi del programma e non è la prima volta che si scontrano così pesantemente. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando proprio di Armando Incarnato e Diego Tavani.

Entrambi hanno un bel caratterino, ma stavolta hanno davvero esagerato. Tutto è iniziato quando il cavaliere romano ha raccontato di aver fatto un video saluto con un signore che ha incontrato ad un centro commerciale. L’uomo, per una questione di gentilezza, ha accettato. Diego, non ha finito neanche di raccontare che subito Armando ha perso le staffe, perché secondo lui doveva rifiutare. Così i due hanno iniziato a litigare pesantemente ed è stato necessario l’intervento di Luca Salatino e un ragazzo dello staff per dividerli. Purtroppo, non sappiamo se la scena sia stata tagliata o no.

