bufera-uomini-e-donne,-smascherata-la-famosa-dama,-maria-de-filippi-distrutta-lascia-lo-studio-e-se-ne-va.-mai-successo-prima

A Uomini e Donne volano scintille tra due protagoniste, al punto che Maria De Filippi è stata costretta a lasciare lo studio per rincorrere una signora in lacrime. Tutto sta accadendo da quando Alessandro e Pinuccia hanno cominciato a litigare. La loro relazione è nata con la titubanza di lui, che più di una volta ha affermato di non sentire le farfalle nello stomaco. Ciò nonostante, con il tempo il cavaliere si è ammorbidito e ha lasciato che la dama, con la sua tenacia e dolcezza, riuscisse a conquistarlo. Una volta ottenuto ciò che voleva, però, sono iniziate le pretese e i litigi.

Pinuccia si sta lamentando sempre più spesso del comportamento di Alessandro o di altre cose che riguardano il mondo di Uomini e Donne. Come quando l’hanno fatta scendere dal treno perché non aveva la terza dose di vaccino, oppure quando si è lamentata perché il suo cavaliere vuole ballare esclusivamente sulle note di Vasco Rossi. Sembra che con il tempo le sue lamentele abbiano infastidito il pubblico e non solo. In particolare, Tina Cipollari ha cominciato a scagliarsi contro la donna e a mettere in dubbio le sue intenzioni. E sappiamo che l’opinionista esprime i suoi pareri con molto colore.

Già durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne andata in onda abbiamo visto Pinuccia piangere alle accuse di Tina Cipollare. Ma la faida è appena iniziata e nelle prossime puntate ne vedremo delle belle. Il litigio è cominciato quando la signora si è lamentata dei commenti negativi letti su internet. Successivamente, dopo essersi calmata, la donna si è nuovamente arrabbiata quando è scesa una nuova signora per Alessandro. Chi ha visto la registrazione ha pensato addirittura che lei volesse manipolare il suo cavaliere per impedirgli di accettare questo nuovo corteggiamento.

“Si ha la sensazione di una sua supponenza e pretesa che tutto le sia dovuto perché è una persona di una certa età” si dice dietro le quinte di Uomini e Donne. L’unica ad alzare la voce contro Pinuccia però è Tina Cipollari, che non si ferma mai davanti a nessuno. L’opinionista è diventata un po’ la reginetta del dating show e non ha mai paura di dire la sua, anche quando si tratta di andar contro i prediletti di Maria De Filippi. La presentatrice, infatti, ha mostrato più di una volta di provare una certa simpatia nei confronti della signora di Vigevano, e interviene spesso per difenderla.

Il litigio tra Tina Cipollari e Pinuccia, infine, ha ridotto la dama di nuovo in lacrime. Al punto di decidere di lasciare lo studio di Uomini e Donne. E’ stato a quel punto che Maria De Filippi ha dimostrato tutto il suo attaccamento per la signora. La regina di Mediaset ha sceso le sue famosissime scale e ha abbandonato lo studio, tentando lei stessa in prima persona, di calmare la protagonista del trono over e di farla tornare. Ovviamente, per capire cosa sia accaduto nel dettaglio, bisogna attendere la messa in onda della puntata, che vedrà anche uscire di scena una coppia che non ci aspetteremmo.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bufera Uomini e Donne, Smascherata la famosa Dama, Maria De Filippi distrutta lascia lo studio e se ne va. Mai successo prima proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.