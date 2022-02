Bufera Uomini e Donne, Tina e Gianni ai ferri corti. Il retroscena: “Non si sopportano più”. Ecco chi lascia il programma, Fan sotto choc

Tina Cipollari e Gianni Sperti sembrano essere arrivati ai ferri corti, dopo anni passati insieme come opinionisti di Uomini e Donne. Sempre pronti a dire la loro opinione sulle dinamiche che si creano al centro del famosissimo studio, non sempre i due si sono trovati d’accordo. Nelle ultime puntate, però, vanno sempre più spesso l’uno contro l’altro, arrivando anche a litigare. Questa non è una novità per i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, che si sono ormai abituati ai modi di fare della vamp, sempre molto colorata nell’esprimere le proprie idee.

Ma nelle ultime discussioni con il collega sembra esserci una rabbia covata, forse, anche dietro le quinte. I litigi tra Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne stanno diventando sempre più frequenti. Partiamo però dalle differenze sostanziali che li separano. Lei è sempre molto impulsiva, esagerata, spesso dura nei confronti delle dame e dei cavalieri. Al punto che anche il pubblico a volte si sente ferito dalle sue esclamazioni, che appaiono senza empatia per i sentimenti dei partecipanti al dating show. Lui è più pacato, comprensivo, duro ma in modo molto più razionale e ragionato.

Nonostante le differenze però, quel che è apparso sin dall’inizio è un Gianni Sperti sempre pronto a ridere e a perdonare le esagerazioni della sua collega. E’ proprio questo dettaglio a essere cambiato ultimamente. Lo abbiamo visto, ad esempio, in occasione del compleanno di Gemma Galgani, storica nemica dell’opinionista. Per l’occasione Tina Cipollari le ha scritto una poesia molto crudele, che ha richiamato l’attenzione sugli errori, sulle delusioni e sui ritocchi fisici della 72enne. A quel punto, l’ex marito di Paola Barale evidentemente scosso ha voluto puntualizzare di dissociarsi dalla poesia, che poteva essere evitata per rispettare il festeggiamento.

Non solo, ultimamente i due hanno discusso anche per quel che riguarda Ida Platano. E’ risaputo che a Uomini e Donne la dama è tra le preferite di Gianni Sperti. Gli opinionisti infatti non nascondono mai le loro simpatie e antipatie. Ma sfortunatamente è anche la migliore amica di Gemma Galgani, e questo non ha mancato di attrarre l’ira di Tina Cipollari. Che è scoppiata quando la donna ha ammesso tra le lacrime di essere ancora innamorata di Riccardo, cavaliere con cui era uscita mano nella mano tanto tempo fa, ma con cui la relazione non aveva funzionato.

A quel punto Tina Cipollari è esplosa, accusando Ida Platano di non essere pronta a un corteggiamento e di essere una ‘donnaccia’, perché ancora dietro a un uomo che l’aveva evidentemente trattata molto male. Anche in quell’occasione, Gianni Sperti è intervenuto per proteggere la sua pupilla e accusare la collega di non aver compreso il suo sfogo. Per l’ennesima volta la vamp si è vista contrariata dall’ex ballerino, e questa volta ha sbottato senza ironia, ma con reale rabbia: “Vaffanculo, tu e le tue teorie di merda”. Che i due si siano stancati l’uno dell’altra? Sarebbe un vero problema per Maria De Filippi.

E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bufera Uomini e Donne, Tina e Gianni ai ferri corti. Il retroscena: “Non si sopportano più”. Ecco chi lascia il programma, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.