Bufera Uomini e Donne: Venza smaschera Riccardo. E’ fidanzato già, ecco con chi, la conoscete. Ida impazzisce in studio

Nelle ultime ore, il cavaliere del trono over, Riccardo Guarnieri, è stato avvistato in giro per Bari con una donna che non è Ida. Uomini e donne questa settimana chiude i battenti per poi ritornare a settembre. Dunque, essendo le registrazioni terminate, la mora in questione non fa parte del programma di Maria De Filippi e in molti si chiedono quando e come sia stato possibile che i due si siano conosciuti. Scopriamo cosa sta accadendo.

L’infinito tira e molla tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano ha sempre coinvolto molti i telespettatori che non vedevano l’ora di assistere alla messa in onda del programma pomeridiano della De Filippi per scoprire il proseguo della loro relazione. I recenti atteggiamenti tra i due e i gesti molto intimi hanno infuocato il pubblico. Fino all’ultima puntata, però, i due si sono scontrati pesantemente, mettendo un nuovo punto al loro rapporto. Nonostante ciò, tanti credono al sentimento persistente che lega i due ex.

Infatti, proprio sabato 28 maggio, Ida è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Alla domanda della giornalista in merito al rapporto con Riccardo Guarnieri, “Che cosa provi oggi per lui?” La donna ha risposto molto emozionata, “Ma… non è amore, è amore immenso!” A riprova che il sentimento non è mai svanito. D’altra parte, invece, c’è stata una segnalazione sul web che ha fatto molto discutere. A lanciare la bomba è stato proprio il gossipparo Amedeo Venza. (vedi foto in basso)

La segnalazione riguarda proprio Riccardo Guarnieri che è stato beccato con un’altra donna in Puglia, a Bari. Si tratta di una donna mora di cui, però, nessuno sa ancora chi sia. I due passeggiavano mano nella mano senza però avere alcun atteggiamento intimo come baci o carezze, almeno per quello che hanno visto i passanti. Molto probabilmente sono all’inizio di una conoscenza che potrebbe ampliarsi nel tempo sino a sfociare in una nuova storia d’amore per il cavaliere.

In merito alla segnalazione ricevuta, anche Venza ha deciso di esprimere il suo punto di vista prendendo le parti della dama: “Non ha perso tempo. A questo punto ha ragiona Ida.” In molti hanno condiviso il suo pensiero criticando aspramente Riccardo Guarnieri e definendolo un donnaiolo. Quest’ultimo, però, non si è ancora espresso sulla vicenda.

La domanda che tutti si pongono è ‘come reagirà Ida?’ E come dar torto a queste persone? Dal momento che la donna è ancora molto innamorata. A quanto dicono le anticipazioni la Platano ci avrebbe riprovato ancora una volt con Riccardo ma ricevendo un altro due di picche, cosa che l’avrebbe fatta proprio impazzire. Vedremo in queste ultime puntate dello show. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori aggiornamenti. Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Uomini e Donne: Venza smaschera Riccardo. E’ fidanzato già, ecco con chi, la conoscete. Ida impazzisce in studio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.