Bufera Vip truffati: “Ci avevano promesso il reality e chiesto soldi. Signorini? Non tutela tutti”. Parte la denuncia, Fan sconvolti

Oggi intervistiamo Sofia Calesso, ex partecipante di Temptation Island, che recentemente ha subito una truffa riguardante un reality a cui avrebbe dovuto partecipare. Ecco il suo racconto

Ciao Sofia! Come stai? Come procede il rapporto amoroso con Alessandro?

Sto molto bene, sto vivendo un momento sereno, se non fosse stato appunto per questa situazione che ha lasciato il segno a tante persone. Con Alessandro stiamo convivendo da aprile, lo aspettavo da tanto e siamo contenti.

Riguardo al servizio andato in onda a Striscia la Notizia, ci puoi spiegare cos’è successo?

Sono stata io a contattarli e a raccontare la vicenda. Mi sono resa conto della grande truffa che c’era stata e che era in corsa. Avendo partecipato a Temptation Island so benissimo come funziona un reality vero. Mi hanno chiesto se io avessi pagato qualcosa, ma in realtà io, come tutti, dovevo ricevere un cachet per andare in televisione. Ma questi rimborsi spese non erano mai arrivati.

Come hai capito assieme al tuo compagno che poi era una truffa? E Lele Mora l’hai sentito?

Quando i ragazzi mi hanno raccontato di aver pagato moltissimi soldi per entrare in un reality show ho capito che non poteva essere e che si trattava di una truffa. Aveva truffato più di 90 persone, tra cui Giulia Ragazzini che aveva dato 25mila euro per investire in questo progetto che poi non c’è mai stato. Aveva falsificato contratti di Amazon Prime perché aveva detto che sarebbe andato in onda lì. Il mio scopo è stato far capire ai ragazzi che non si paga per fare un casting e per far capire chi è Jacopo Sabinos.

A proposito di reality, ultimamente stai seguendo Il Grande Fratello Vip? Chi sono i concorrenti che ti hanno colpito di più?

Non mi piace molto questa edizione. Siamo un po’ stufi di vedere sempre gli stessi personaggi e non trovo giusto che le persone che già hanno partecipato una volta entrino nuovamente nel reality. Sono possibilità su possibilità che si ridanno alle stesse persone e non si danno ad altri personaggi che vogliono farsi conoscere. Alex Belli è il personaggio più ambiguo e quello che mi piace di meno. Io sono molto gelosa e non permetterei tutto quello che sta accadendo la dentro. La persona che mi piace di più è Manila, forse perché abbiamo preso insieme parte a un altro reality e abbiamo un bellissimo rapporto. Io la trovo una donna e una mamma ideale che ci sta facendo vedere un Grande Fratello puro.

Ti sarebbe piaciuto partecipare al Grande Fratello Vip? Ti aspettavi di essere contattata?

Si, avrei sperato che mi contattassero perché c’era qualcosa in ballo. Ma mai dire mai.

Cosa ne pensi del teatrino tra Alex Belli e Soleil? Qual’e’ la concorrente che proprio non sopporti?

Non c’è una che non sopporto proprio. Quella che capisco meno è Miriana, ha comportamenti che non riesco a seguire. Prima Nicola, adesso Biagio, poi le discussioni con Soleil. Poi la vedo troppo vittima, le piace avere questo ruolo.

E cosa ne pensi di Maria Monse’ che prima critica Lulù e poi porta la figlia a rifarsi? Cosa ne pensi del conduttore Signorini?

Maria Monsè non mi è mai piaciuta. Non la conosco e non voglio giudicarla all’apparenza. Ma tramite lo schermo la vedo incoerente e anche poco elegante, un po’ troppo ragazzina per l’età che ha. Poi non indurrei mai mia figlia a rifarsi qualcosa in un’età così precoce. Non sono contro la chirurgia estetica, io ho rifatto il seno, ma l’ho rifatto a 33 anni e per buoni motivi dopo varie gravidanze. Trovo la sua scelta molto immatura, da parte di una donna che dovrebbe essere una madre responsabile. Il conduttore penso che appunto dovrebbe selezionare meglio chi far entrare nella casa. Per il resto lo conduce molto bene, tranne in alcune situazioni, dove tutela troppo persone che non andrebbero tutelate così. Comunque fa parte di questo mondo da sempre, è estremamente acculturato e su questo non gli si può dire nulla.

Quest’anno secondo te chi è il vincitore morale del Grande Fratello Vip?

Io credo che potrebbe vincere Manuel, anche se nei riguardi di Lulù non aveva diritto di trattarla in un certo modo. Non avrebbe dovuto comportarsi così con lei secondo me, nonostante la situazione sia diventata molto pesante. Comunque potrebbe vincere lui. Poi non sono sicura che Manila accetti di restare fino a marzo.

