“Bum Bum” è il singolo di Camellini, in radio e in digitale

E’ in radio il nuovo singolo di Camellini “Bum Bum” (Molto Pop) disponibile in digitale, brano fresco, estivo, reggaeton.

“Bum Bum” scritto con Alex Bagnoli parla della voglia di fuggire dalla quotidianità in cerca di una relazione piena di intese e di adrenalina. La musica si ispira al pop latino e americano, mentre il testo descrive i giovani e la loro voglia di trasgredire.

“Ho scelto di scrivere questo brano perché racconta di una mia relazione, ormai passata, in cui avevo bisogno di novità – racconta Camellini – mi mancavano il divertimento, il sesso, la voglia di evadere dalla quotidianità. Capita che un giorno, tramite una cerchia di amici, incontro la ragazza che sarebbe stata in grado di portarmi altrove, che in un gioco di sguardi ha creato quella complicità e quella leggerezza che stavo cercando. Ovviamente non è durata, ma non volevo nemmeno durasse. Volevo lo svago e ci siamo divertiti.”

Qui il video: https://youtu.be/WFhGHZYl4RM

Sulle note di un pop elettronico dai ritmi latini, l’artista canta di una relazione che lo ha stancato perché non viene ascoltato… Il video, per la regia di Riccardo Sammartini, alterna scene dalle sfumature sensuali quasi soft-porn a un’esplosione di colori fra ballerine e musicisti. Camellini lo descrive come un sogno proibito, il più bello che abbia mai fatto. Lui le chiede “Portami al mare, toglimi la voglia – modalità aereo anche sulla barca – mojito freddo – quiero bailar toda la noche – Bum Bum”.

Matteo Camellini, in arte ‘Camellini’, si diploma in pianoforte al conservatorio ‘Istituto Peri-Merulo’ prima di trasferirsi a Londra dove si laurea in ‘Creative Musicianship’ nella prestigiosa ‘BIMM Institute’. Appare ad Amici Di Maria De Filippi nel 2016, per poi entrare nel cast di The Voice Of Italy 2019 nella squadra di Morgan. Nel 2017 pubblica il primo inedito “Illusione” che tratta della dipendenza che i giovani hanno dai social network. Nel 2019 esce “Dire Di No”, scritto e prodotto in collaborazione con Alex Bagnoli, Marco Baroni e Silvio Barbieri, un inno al rifiuto verso ogni forma di violenza e abuso. Nei tre anni successivi completa il suo primo album di prossima pubblicazione. Il disco conterrà 9 brani apparentemente diversi fra loro, ma che assieme aiutano a descrivere lo spettro creativo e personale di Matteo. La tendenza al pop/dance, mid-tempo e le ballad portano infatti alla luce temi d’amore, odio e rabbia.

Per l’estate 2022 torna con “Bum Bum”, un brano fresco e giovane dalle sfumature reggaeton.

