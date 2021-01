Buon compleanno al compare Imperatore Adriano, proprio lui: oggi compie 1945 anni: le sue origini Abruzzesi

Buon compleanno al compare Imperatore Adriano, proprio lui: oggi sono 1945 anni, caro amico, e ancora stai sulla bocca di tutti, un giovanotto, puzza cambà 2000 anni. C’è un motivo se il corso principale di Atri è dedicato all’Imperatore Adriano; c’è un motivo se all’inizio del suddetto corso ci sta un busto di Adriano “Hadriae Picenae filio” (all’epoca il Piceno era più vasto e meno ammarchigianito); c’è un motivo se, in mancanza di farina, i tagliolini non possono essere fatti.

La famiglia di Adriano era di Hatria, nec disputatio (forse qualche storico tosce, ma ‘nzomme); lui era nato alla Spagna, ad Italica, il 24 gennaio del 76 d.C., diciamolo con grande chiarezza. Secondo lo storico romano Aurelio Vittore, noto ottimista, addirittura Adriano ci nacque proprio ad Atri, ma la maggior parte delle fonti concordano sulla Spagna.

In ogni caso, il Capo qua non dimenticò mai le sue origini abruzzesi, ci teneva: ad Atri – pare – ricoprì la carica di quinquennale a vita e di curator muneris pubblici (una specie di sovrintendente alle fregnità).

Si potrebbe dire altro ma non vorrei entrare in discorsi pericolosi perché poi vattelappesca: scrivete a quelli di Atri, vi racconteranno parecchie curiosità agricole non dimostrabili.

Cionondimeno, si capisce meglio la parabola biografica del grande Imperatore Adriano, nonchè atriano, conoscendo le sue origini: maestro di tolleranza, uomo di poche guerre, tutta coccia, pizzuto, acculturato, la Mole Adriana, la ricostruzione del Pantheon e tutte cose.

la storia di atri:

Non è dato per certo, come sostiene qualcuno[3], che siano stati gli Illiri, provenienti dalla Dalmazia, durante le migrazioni tra il X e il IX secolo a.C., a dare il nome alla città, la cui forma più antica, Hatria, potrebbe derivare da Hatranus o Hadranus, divinità illirica – sicula. Con le ultime scoperte archeologiche è dato per certo che la parte centrale dell’Italia era abitata dagli Osci – Oschi- Sabelli – Sabini – Safin, già dal IX millennio a.C., in grotta nella parte montana e sui terrazzi fluviali dell’Aterno, Vomano, Tordino e Tronto: culture- Bertoniana, di Catignano, del Casarino e di Ripoli. Praticavano la pastorizia transumante già dal tardo neolitico, quando il Mare Adriatico era in fase di formazione, all’inizio dello scioglimento delle acque dell’ultima glaciazione Würm, iniziato all’incirca 11.000 anni fa.

Sulle monete cittadine siglate HAT (che all’epoca si leggeva, come le altre lingue osco-italiche, da destra a sinistra – vedi la stele di Penna Sant’Andrea e quella di Capestrano che rappresenta un meddis o meddix chiamato poi dai romani magister-cit.storica anche da Salmon: i sanniti- un capo popolo e non un guerriero perché i paramenti sono solo di rappresentanza), compare anche la lupa o il lupo, (scambiato da qualcuno per cane); sono le più antiche esistenti al mondo e furono coniate, secondo molti studiosi, tra il VII e il VI secolo a.C..[Riportare le fonti che affermino tale datazione e il fatto che queste risulterebbero essere le più “antiche monete al mondo”.]

Il peso della moneta è quello italico (come pure le misure) adottato prima del secolo IV a.C., diverso da quello greco, sia antico che classico adottato da Roma dal IV secolo a.C. al II secolo a.C. circa e da quello romano dal sec. II a.C. fino alla caduta dell’Impero, Secondo alcuni storici da Atri derivò il nome del mare Adriatico[4] o viceversa, che invece secondo altri potrebbe da collegarsi ad Adria, in provincia di Rovigo, nata, però, molto più tardi.[Inserire la fonte che attesti l’antichità di Atri su Adria veneta] Diede i natali alla famiglia italica, trasferitasi in Spagna, dalla quale nacquero (in Spagna) l’imperatore Adriano e l’imperatore Traiano.