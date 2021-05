buongiorno-mamma,-le-tremende-rivelazioni-dell’ultima-puntata

L’ultima puntata della prima stagione di “Buongiorno mamma” porta all’emergere di pesanti segreti. Ci sarà anche un seguito?

In tanti si chiedono quale sarà il futuro della serie televisiva con grande protagonista Raoul Bova. Canale 5 ha beneficiato in maniera importante di “Buongiorno mamma”, che ha garantito un ottimo indice di ascolto per tutte le sue 6 puntate di messa in onda.

Buongiorno mamma

Ogni volta almeno 3 milioni e mezzo di persone si sono sintonizzate su Mediaset per assistere alle peripezie di Guido Borghi e famiglia. Ma ci si chiede ora se ci sarà una seconda stagione.

I presupposti ci sarebbero tutti, nel senso che il pubblico lo vorrebbe. E poi lo stesso Raoul Bova/Guido Borghi ha lasciato alcuni aspetti importanti da approfondire.

Il finale di “Buongiorno mamma” porta ad un cosiddetto cliffhanger, ovvero un finale che dà adito ad un prosieguo delle vicende narrate.

Quante cose da spiegare ed approfondire

L’ultima puntata è andata in scena nella serata di giovedì 28 maggio. Cosa è successo?

Tra Guido ed i suoi figli ci sono tensioni crescenti a causa della scelta di lui di iniziare una relazione con Miriam (Serena Autieri) dopo avere lasciato la moglie Anna.

E Sole, la più problematica dei quattro figli di quest’ultima e Guido, dopo avere subito un incidente ed essersene andata di casa una volta guarita, si è scoperta essere incinta.

Pure Agata ha rotto con lui: questo perché lei è convita che proprio il Borghi c’entri qualcosa con la scomparsa di sua madre Maurizia. Il vicequestore Colaprico è convinto che Guido abbia ucciso proprio Maurizia e lo arresta.

Ed in carcere, il protagonista di “Buongiorno mamma” svelerà ad Agata che Sole è sua sorella. Maurizia era morta in un incidente e, sorpresa, l’ultima persona che aveva vista fu Colaprico. Che è anche il vero padre di Sole.

I colpi di scena del gran finale

E comunque Maurizia è sopravvissuta, come gli spettatori scoprono in una scena che la ritrae insieme ad Anna sette anni prima. Anna svela che fu per colpa di Maurizia se poi è finita in coma.

Guido ad Agata ha raccontato che Sole, quella vera, morì durante il parto. In ospedale la coppia incontrò una Maurizia all’ottavo mese di gravidanza ma devastata dalla droga. E che partorì in casa dei Borghi.

Maurizia si trovava in un casolare andato in fiamme e prima del disastro, Guido ed Anna andarono a trovarla per assicurarsi che non stesse continuando a drogarsi. A quel punto presero la bimba appena partorita con loro.

Guido successivamente trovò il casolare in fiamme. Insomma, “Buongiorno mamma” ne presenta di cose che vanno approfondite.

Il tutto nonostante si vociferi di impegni paralleli per Raoul Bova, accostato anche a “Don Matteo 13”. Circola la voce per la quale l’attore romano dovrebbe diventare il nuovo protagonista in sostituzione di Terence Hill, a partire dalla quarta puntata.