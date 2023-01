Buraco em avenida de São Carlos fura pneus de cinco carros

Motoristas reclamaram do prejuízo e da falta de sinalização na manhã desta quarta-feira (25). Prefeitura colocou cavalete, mas ainda não tem prazo para conserto. Motoristas de São Carlos reclamam das condições da Avenida Comendador Alfredo Maffei

Pelo menos 5 motoristas tiveram prejuízos com pneu furado por um buraco na Avenida Comendador Alfredo Mafei, em São Carlos (SP), na manhã desta quarta-feira (25).

O local foi sinalizado com cavalete após reclamações. A prefeitura informou que as equipes estão trabalhando para tapar os buracos, mas com as chuvas, o cronograma está atrasado. Não foi dado um prazo para o conserto, mas, segundo a administração municipal todas as regiões serão atendidas.

Os motoristas que passavam pela marginal foram surpreendidos e tiveram que encostar no posto ou na avenida para trocar o pneu. A sombra de uma árvore atrapalhou a visão.

Buraco em avenida foi sinalizado após reclamações de motoristas em São Carlos

Maurício Andrade/EPTV

O engenheiro mecânico Valdimir Rezende Ribeiro Júnior teve que desembolsar R$ 980 para arrumar o carro.

“Eu passei a menos de 30 km/h. Eu estava dirigindo com cautela pelos buracos anteriores. Acabei de pagar nesse caro mais de R$ 2,8 mil de IPVA mais licenciamento. Com tudo isso, a gente ainda é obrigado a passar por esse transtorno”, disse.

Ele contou que seguia para Descalvado onde iria prestar um serviço e, portanto, terá outro prejuízo por não conseguir atender o cliente. “Espero ser ressarcido desses prejuízos. Mas a parte dos compromissos, as pessoas vão ficar chateadas comigo, espero que entendam”, disse.

Pneu furado por buraco em avenida em São Carlos

Maurício Andrade/EPTV

Falta de sinalização

A advogada Ismália Martins disse não conseguiu chegar no trabalho por causa do transtorno. “Pessoas iriam viajar e já suspenderam porque vão ter que comprar outro pneu. Eu tinha compromisso e tive que adiar para esperar a troca do pneu. É um desgaste muito grande”, lamentou.

Os motoristas reclamam das condições das ruas por toda a cidade. “Tudo bem que a gente vai falar das chuvas, mas se a prefeitura não tem tempo de reparar o buraco pelo menos sinalizar seria a obrigação dela”, disse Ismália.

Ao longo da avenida, a reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, encontrou outros buracos. Em outros pontos é possível perceber que já foi feita operação tapa-buraco.

