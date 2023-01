Buraco em via marginal da BR-101 causa prejuízos a motoristas em Natal

Problema em sistema de drenagem causou perdas de pneus de veículos, na manhã de sábado (28), segundo relatos nas redes sociais. Dnit informou que vai enviar equipe ao local. Buraco na marginal da BR-101 em Natal

Um buraco aberto na marginal da rodovia BR-101, em Natal, causou transtornos para motoristas na manhã deste sábado (28).

Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, pelo menos quatro carros tiveram pneus rasgados ao passar pelo trecho, no sentido de Parnamirim ao centro da capital potiguar.

De acordo as imagens compartilhadas, uma grade de concreto, que protege uma vala para drenagem da água da chuva teria desabado, abrindo o buraco.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsido (Dnit) informou que acionou uma equipe para instalar sinalização no local e alertar os motoristas sobre o problema na pista.

“Na segunda-feira (30) a empresa responsável pela manutenção do trecho irá verificar a situação e analisar a melhor solução para corrigir o problema”, disse o órgão em nota.

