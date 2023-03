Buraco se abre na BR-101 e trecho é interditado na Grande Natal; veja desvio

Problema acontece na saída de Parnamirim para São José de Mipibu. Buraco é considerado de grandes proporções e Dnit iniciou desvio em cerca de 3 km. Buraco se abriu na BR-101 na Grande Natal

Divulgação/PRF

Um buraco se abriu neste sábado (4) na BR-101 na saída do município de Parnamirim para São José de Mipibu, na Grande Natal, e o trecho precisou ser interditado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o buraco é de grandes proporções e fica na faixa da direita da pista. Com isso, o trânsito passou a fluir no local apenas pela faixa da esquerda.

A PRF disse que informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do problema e que o órgão iniciou uma obra de desvio no local até que o problema seja solucionado. A previsão é que neste domingo o desvio comece a funcionar.

Com o desvio, cerca de 3 km desse trecho da BR-101 serão percorridos em apenas um dos sentidos da via. Isso porque o trânsito no sentido Natal- São José de Mipibu será desviado para o sentido inverso, do outro lado da pista.

Assim, no sentido São José de Mipibu-Natal, durante esses 3 km, o trânsito fluirá nos dois sentidos – com uma faixa para cada (entenda melhor nas imagens abaixo).

Desvio vai acontecer na BR-101 próximo à passarela da Cohabinal

Divulgação/PRF

Fim do trecho do desvio, onde o trânsito voltará ao normal

Divulgação/PRF

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa