Buracos da Rua Aracaré obrigam motorista a invadir contramão, diz internauta

Internauta diz que carros ficam com suspensão e pneus danificados. A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que os serviços para tapar os buracos já estão no cronograma da pasta. Buracos ocupam parte da Rua Aracaré

Aparecida Eliane de Barros Nascimento/VC no G1

Os buracos da Rua Aracaré têm obrigado os carros a invadirem a contramão para desviar das crateras que ocupam boa parte da rua. A denúncia é da internauta Aparecida Eliane de Barros Nascimento, que enviou a reclamação pela ferramenta colaborativa VC no G1. A Prefeitutra de Itaquaquecetuba informou que os serviços para tapar os buracos já estão no cronograma da pasta.

Carros desviam de buraco em rua

Segundo a internauta, o problema se arrasta desde fevereiro. “São verdadeiras crateras e os carros tentam desviar e invadem a contramão. Precisa passar bem devagar para não danificar o carro. Algumas pessoas estragam a suspensão e os pneus”, disse Aparecida.

Ela passa pela rua para ir e voltar do trabalho. Aparecida destacou que a rua fica no limite entre Itaquaquecetuba e Poá.

