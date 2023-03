Buracos e alagamentos prejudicam trânsito na Estrada do Beija-Flor em Mogi das Cruzes

Quem passa pela via afirma que construtora de empreendimento mudou curso da nascente do rio que passa ao lado da estrada. Mesmo sem chuvas, Estrada do Beija Flor em Mogi sofre com alagamento

Mesmo sem chover, quem passa pela Estrada do Beija-Flor, no bairro do Botujuru, em Mogi das Cruzes, convive com alagamentos. Motoristas afirmam que a água corre quase que diariamente e isso causou diversos buracos. Para os moradores, o problema é causado por uma obra.

A estrada tem cerca de 15 quilômetros e dá acesso ao bairro Taboão. O trecho esburacado e cheio de água tem cerca de 400 metros de extensão, bem na área onde está sendo construído um condomínio residencial particular.

A bancária Iara Vieira passa diariamente na estrada para levar a filha à escola. “Já faz mais de um ano que está assim. Eles tinham asfaltado essa parte, tava uma belezinha. Quando começou a construir os prédios começou a detonar a rua e não arrumaram mais.”

Para quem passa de motocicleta, o cenário é ainda mais difícil. “Todo dia eu faço esse trajeto, de segunda a sexta, e é bem difícil. Sol ou chuva é esse transtorno aqui, cheio de água”, afirma o enfermeiro Rogério Ferreira.

De acordo com os moradores, a construtora responsável pela obra teria desviado o curso da nascente do rio que passa ao lado da estrada. “A construtora aqui levantou o solo e quando ela aumentou o solo, a água que tinha um caminho, tinha um percurso, ela acabou se desviando e se expandindo para o meio da rua. Isso aí já tem dois anos”, explica o serralheiro Robson Machado.

Os pedestres também enfrentam dificuldades para atravessar a rua, principalmente quem não está usando o calçado adequado para esse tipo de situação. Com a rua cheia d’água alguns motoristas não conseguem ver o chão. Quando chove forte fica ainda pior. “Aqui já faz um tempo que está horrível, precisava fazer alguma coisa. Eu já quebrei um carro aqui. Fiquei aqui parada, já pedi ajuda e nada foi feito”, destaca a técnica de enfermagem Lucimeire Forte.

De acordo com os moradores, a obra começou em 2021 e termina só no ano que vem. Até lá, as coisas devem permanecer assim.

“Eu passo uma, duas, três vezes por dia com o carro carregado ou caminhão, sou produtor rural, e é esse transtorno aqui. A gente fala com a Prefeitura, que fala que tem um acordo com a construtora que a construtora só vai arrumar a via quando terminar a obra. Só que ali na placa está marcando que vai ser o término só em novembro de 2023. Até lá fica nessa situação? Não tem como”, afirma Ronaldo Souza.

A Caixa Econômica Federal informou que o empreendimento Le Vin Garden teve suas obras financiadas junto à Caixa pela Construtora Connolly Participações Ltda, responsável pela construção, comercialização e entrega das unidades, com a apresentação de todas as aprovações necessárias pelos órgãos públicos locais.

Segundo a Caixa, em contato com a construtora foi informado que em função das fortes chuvas na região houve uma extrapolação natural do riacho e foi necessário a drenagem da água do terreno da obra para direcionamento ao sistema de drenagem da via pública.

O Diário TV entrou em contato com a construtora, mas ainda não teve retorno.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que serviços pontuais de manutenção foram realizados naquele trecho em dezembro de 2022 e o trabalho de perenização em toda a extensão da via já está previsto no plano de ação de 2023 da pasta, programado para o mês de julho.

Segundo a Prefeitura, o projeto do empreendimento prevê contrapartidas ao município, firmadas por meio de termo de compromisso, prevendo intervenções para alargamento do sistema viário e implantação de infraestrutura urbana, que devem beneficiar os moradores da região. A Prefeitura ainda garantiu que acompanha o andamento da obra.

Assista a mais notícias

Ufficio Stampa