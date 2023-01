Buracos e lama dificultam trânsito em trecho da Av. Curuá-Una, diz internauta

Além dos problemas na via, a situação gera prejuízos aos moradores da área.

Segundo o internauta, pedestres e motoristas disputam espaços para trafegar.

Trecho da Av. Curuá-Una com buracos e lama, dificultando o tráfego (Foto: Divulgação/VC No G1)

O trecho da Avenida Curuá-Una (PA-370) próximo a ponte do Urumari, na divisa dos bairros Diamantino e São José Operário é alvo constante de reclamações devido aos buracos que se formam na pista e da lama que fica acumulada no local em período de chuva. Um internauta, que preferiu não ser identificado, fez o registro da situação da via neste domingo (18) e enviou para a ferramenta colaborativa VC no G1.

De acordo com o internauta, que é professor, os buracos se formaram há pelo menos seis meses e estão aumentando devido ao fluxo intenso de veículos e carros pesados.

A água que desce pela galeria das ruas próximas se espalha pelo asfalto, formando um “rio” e dificultando a passagem de pedestres e motoristas. Segundo o internauta, a situação piora nos horários em que o trânsito é mais intenso.

Conforme o professor, para passar pelo local, é necessário reduzir a velocidade e ter atenção redobrada, pois pedestres disputam junto com motoristas espaços para trafegar.“A situação não está das melhores. Todo tempo ocorre esse problema na Curuá-Una e ninguém resolve. Eles fazem um recapeamento, mas dura pouco tempo e depois os buracos voltam a se formar de novo. Um serviço sem qualidade”, afirma.

Além dos problemas na via, outra situação que gera reclamação são os prejuízos aos moradores da área e principalmente aos motoristas. Também falta acostamento no trecho e e iluminação pública em alguns pontos. A noite, a situação é ainda pior por conta da baixa visibilidade. O internauta ressaltou ainda que teve que mandar consertar o amortecedor do carro que foi danificado no início do mês devido aos buracos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) informou que a responsabilidade de manutenção de uma rodovia estadual, ainda que em trecho urbano, é da Secretaria de Estado de Transporte. Entretanto, a Seminfra faz regularmente a desobstrução do leito e das laterais da rodovia. A manutenção obedece um cronograma, no qual o trecho citado é beneficiado.

Vittorio Rienzo