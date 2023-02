buracos-em-ruas-e-avenidas-de-rio-claro-geram-queixas-de-moradores-no-distrito-de-ajapi

Eles contam que há tempos pedem uma solução, mas nada foi feito. Prefeitura informou que no ano passado vários trechos foram recapeados. Moradores de Rio Claro (SP) reclamam da situação das ruas no distrito do Ajapi

Marcos Pinguim/EPTV

Buracos, pedras e lama são alguns dos problemas que moradores de Rio Claro (SP) convivem diariamente nas ruas e avenidas no distrito de Ajapi. Eles contam que há tempos pedem uma solução, mas nada foi feito. A prefeitura informou que no ano passado vários trechos foram recapeados (veja o posicionamento abaixo).

O cenário é de abandono. As ruas chamam a atenção e há buracos por toda parte. O operador Eliseu Papesso disse que mora há 14 anos no local e que sempre sofreu com a situação.

“Quando não é barro, é pó. A gente fica desesperado, pede ajuda, mas ninguém toma providência nenhuma”, disse.

A Rua 7 está tomada pelos buracos e quando chove a situação fica pior. “É um transtorno. Eu, muitas vezes, dou a volta no quarteirão para evitar esse pedação”, disse o laminador Erick Antoiolli.

Na Avenida 2 mais buracos. “Não tem manutenção nessa avenida desde o não passado. Quando chove, é buraco, trechos piores, moradores cobram, mas não têm retorno”, disse a vigilante Valdirene de Andrade.

“A gente vê muito caso de motociclista caindo de moto devido às pedras que a chuva leva para a via”, disse Antoiolli.

Marcos Pinguim/EPTV

A Rua 5 também está esburacada, um perigo para quem trafega ou caminha por ali. Fora os buracos nas ruas, os moradores também reclamam de terrenos com mato alto e problemas na iluminação.

A dona de casa Ana Paula de Souza Papesso disse que deixa uma lâmpada acesa à noite em frente ao local ontem mora. “Não se enxerga nada, as lâmpadas estão todas péssimas. Da equina está queimada, já pedimos para consertar, até agora nada”, disse.

Ana Paula já encontrou aranha dentro de casa. “Quando vi, dei um grito. Meu marido veio correndo para pregar. Já veio cobra, falei na prefeitura, sempre esse mato grande, a gente sempre pedindo para roçar, falam que não têm máquina, está difícil para a gente”, disse.

Moradores dizem que chuva piora situação no distrito de Ajapi em Rio Claro (SP)

Reprodução/EPTV

A aposentada Alzira Pereira disse que duas cobras apareceram na casa dela. “Meu neto estava lá, a gente reclama e não fazem nada”, disse.

Moradores pedem uma solução o mais rápido possível. “Pagamos imposto, taxa de iluminação e ninguém faz nada para ajudar a gente”, disse Papesso.

O que diz a prefeitura

A prefeitura informou que no ano passado vários trechos do distrito de Ajapi foram recapeados. A administração municipal disse que tem trabalhado para pavimentar outros locais e que tem mantido o serviço de tapa-buracos na cidade.

Sobre iluminação pública, a prefeitura disse que tem feito a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED em muitos pontos da cidade e que os pedidos de manutenção devem ser feitos pelo site rioclaro.sp.gov.br ou para a Ouvidoria.

Em relação ao mato, a prefeitura ressaltou que a obrigação de manter os terrenos limpos é dos donos dos proprietários. Quando isso não é feito, a prefeitura faz a limpeza e manda a conta.

A administração municipal explicou que começou em janeiro a fazer a limpeza e que o distrito também será atendido.

Mato alto também incomoda moradores no distrito de Ajapi em Rio Claro (SP)

Marcos Pinguim/EPTV

