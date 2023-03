Buracos, lama e motoristas com medo: única rodovia que liga RR ao resto do país, BR-174 tem longo trecho com atoleiros

Trecho que tem início na divisa entre Roraima e Amazonas se estende em 30 quilômetros sem asfalto. Rodovia é a única usada para chegar alimentos e combustível no estado. Única rodovia que liga RR ao resto do país, BR-174 tem longo trecho com atoleiros

São 30 quilômetros onde os buracos, o barro e a lama predominam a única rodovia que liga Roraima ao restante do Brasil. No trecho da BR-174, que fica dentro do território indígena Waimiri Atroari, a situação é de abandono. O asfalto deu lugar aos atoleiros e os motoristas que precisam viajar de Boa Vista para Manaus, capital do Amazonas, temem pela própria vida: “o risco de vida é muito grande, a gente passa por isso se apegando a Deus”, diz um dos caminhoneiros.

O trecho crítico se inicia na ponte que corta o rio Alalaú, logo na divisa entre Roraima e Amazonas. O g1 percorreu o trajeto nessa quarta-feira (8) e conversou com pessoas que enfrentaram o barro e a lama do caminho. Sem asfalto, o trajeto que poderia ser feito em meia hora tem demorado até duas horas. (Veja o vídeo acima).

Divisa entre o estado do Amazonas e Roraima com estrada coberta por lama

Os longos caminhões com cargas pesadas — que passam quase a todo o momento — se desdobram para conseguir atravessar o trecho. Para enfrentar o lamaçal, caminhoneiros precisam diminuir drasticamente a velocidade, e usar uma manobra chamada por eles de “meia-banda”, que consiste em apoiar todo o caminhão em apenas um lado da pista — o que pode resultar no tombamento.

Caminhoneiros reclamam que pela condição da rodovia, dobrou o tempo para concluir o trajeto de Boa Vista até Manaus. Antes, 12 horas eram suficientes para a viagem. Agora, sem asfalto, alguns passam um dia inteiro na rodovia.

Caminhão precisando fazer “meia-banda” para passar por lamaçal na BR-174

É pela BR-174 que chega a Roraima alimentos e combustível consumidos no estado. E é também por ela que toda produção agrícola do estado é escoada.

A falta de infraestrutura na BR-174 é um problema antigo. Em 2021, o g1 mostrou que a rodovia tinha trechos sem asfalto, sem acostamento e muitos buracos na pista. A rodovia federal é a única forma de sair ou chegar a Roraima por via terrestre, o que não deixa outra alternativa a não ser enfrentar as adversidades do percurso.

Ponte sobre o rio Alalaú, na divisa de Roraima com o Amazonas, onde trecho da BR-174 começa a piorar

Quando a reportagem percorreu o trajeto, trabalhadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estavam em pontos específicos do trecho com máquinas pesadas espalhando pedras na lama. Questionados, eles disseram que começaram as obras nesta quarta e que estavam limpando e apenas “tampando os buracos” para resolver problemas imediatos.

Logo após a ponte do rio Alalaú há duas placas do Dnit com informativos sobre as obras. As duas — uma seguida da outra — informam datas diferentes de início e de entrega das obras. Enquanto uma indica que a estrada deveria já estar pronta no dia no dia 11 de dezembro de 2022, a outra adia essa entrega em quase um ano: 20 de novembro de 2023.

Placas de obras do Dnit em BR-174, uma atrás da outra, se contradizem em datas

O Dnit informou que as obras não são provisórias, mas sim permanentes e a previsão de término é, de fato, dia 20 de novembro de 2023. Eles informaram que a outra placa deve ser removida pois refere-se a um contrato anterior que foi rescindido por baixo desempenho da empresa contratada.

Prejuízos e risco de vida

Lama predomina estrada e atrapalha fluxo na BR-174

Medo de tombamentos, prejuízos com danos aos veículos ou às cargas e até de acidentes graves e atrasos significativos na viagem. As queixas dos motoristas que precisam enfrentar a rodovia são comuns e o pedido é um só: que a BR-174 passe por uma manutenção.

O caminhoneiro Natanael Taveira, de 40 anos, está há 10 anos fazendo frete entre Boa Vista e Manaus. Carregando agrotóxico no caminhão, ele disse que a última vez que viu a rodovia em condições “trafegáveis” foi em 2014. Ele se queixa do tempo da viagem.

Natanael Taveira, caminhoneiro de 40 anos, teme pela própria vida enquanto anda pela BR-174

“A viagem era feita em 12 horas. Hoje, a gente faz em mais de 20 horas. Absurdo. Nesse percurso que aumenta com o estado da rodovia, aumenta também o combustível, aumenta o frete. Fica tudo mais caro para o consumidor final. A rodovia está intrafegável. Tem risco de tombamento, da gente perder a própria vida em um caminhão pesado”, disse ele.

Quando conversou com a reportagem, a esposa de Natanael havia acabado de mandar mensagem preocupada com ele.

“A rodovia não está dando condições para a gente trabalhar. O risco de vida é muito grande, a gente passa por isso se apegando a Deus para não tombar uma carga e não se ferir. Ainda agora minha esposa me mandou mensagem perguntando se eu estava bem pois é sempre um desafio você atravessar aquele trecho indígena”, disse o caminhoneiro.

Fila de caminhões se forma durante passagem de trecho crítico na BR-174

Ele conta que já teve vários prejuízos trafegando na rodovia, incluindo gastos com pneu, para-choques quebrados e revisões ao veículo que agora precisam ser feitas com mais frequência do que o recomendado.

“A gente conversa com os colegas caminhoneiros e o assunto é a condição dessa BR. A gente é trabalhador. Eu vejo que hoje se fala tanto em trabalhador, se fala tanto em ajudar, sendo que a gente está esquecido. O direito de ir e vir está comprometido aqui na rodovia”.

“Já tive vários prejuízos, principalmente com pneus. Inverno passado eu comprei pneus novos e na primeira viagem dois estouraram. Um desses é R$ 2.500. Agora, imagina a dor de cabeça. É muito buraco. Na misericórdia a gente vem passando. Quando consegue só consegue agradecer a Deus mesmo”.

Caminhoneiro Luís Espinoza, de 39 anos, estava levando banana de Caroebe para Manaus

Já para o caminhoneiro Luís Espinoza, de 39 anos, os danos e prejuízos causados pela rodovia eram vividos ali no momento do tráfego. Um dos pneus do caminhão, que estava saindo do município de Caroebe, Sul de Roraima com destino à Manaus carregado de banana, havia acabado de estourar.

Ele é venezuelano e está no Brasil há 6 anos trabalhando como caminhoneiro. Ele afirma que nunca viu os 30 quilômetros do trecho crítico em boas condições.

“Essa estrada traz muitos prejuízos. Agora mesmo eu tô andando com um dos pneus estourado. Imagina o prejuízo e imagina o risco também. Tudo isso acaba encarecendo a carga. Todo mundo sai perdendo. Isso se a carga não estragar”.

Placa da PRF em meio à lama na BR-174

Entre as queixas do caminhoneiro, que sempre leva produtos perecíveis, é as condições em que as frutas chegam ao destino. Com a demora do trajeto, muitas bananas acabam chegando estragadas.

“A dificuldade é a buraqueira. Não tem mais estrada, só buraco. Não presta. Estamos arriscando a vida aqui, pois se tombar o caminhão pode até morrer. O prejuízo aqui é grande”, disse o caminhoneiro.

Pastor Adriano Melo, de 56 anos, enfrentou a BR-174 em sua caminhonete particular

O pastor evangélico Adriano Melo, de 56 anos, enfrentou o trecho de caminhonete. Ele apenas havia ouvido falar que a estrada estava ruim, mas não imaginava que as condições estavam tão críticas. Ele destacou o risco de tombamentos no local.

“A situação da BR aqui está mais do que complicada. Realmente eu ainda não tinha visto essa estrada tão estragada. Não costumo fazer esse trajeto de carro e não sabia que estava dessa forma. Está bem delicado mesmo”.

Ele, que é pastor, brincou dizendo que é necessário “muita fé” para atravessar a BR-174 e chegar com o carro sem nenhum dano.

“Para passar por esses buracos precisa ter muita habilidade, muita fé em Deus, pois é um desafio que precisa ser enfrentado. Simplesmente horrível”.

Locutor de vaqueijada, Ismael Macedo, de 37 anos, fez o trajeto de Rorainópolis à Manaus de motocicleta

O locutor de vaquejadas de Rorainópolis, região Sul de Roraima, Ismael Macedo, de 37 anos, percorreu todo o trajeto de motocicleta. Para ele, o maior medo é os caminhões, que podem tombar e acabar esmagando ele.

“Todo mês eu vou para Manaus quando tem circuito de vaquejada. Passar nesse trecho de moto é cansativo. Aqui é arriscado pois acontece muito das carretas tombarem por conta dos buracos. Imagina ser esmagado por uma?”, disse o locutor.

Ismael destacou que a maneira mais “viável” de percorrer a BR-174 é de motocicleta. Ele chegou a ver fileiras de caminhões engarrafados por conta das condições da rodovia e comparou a situação dos 30 quilômetros com um “rally”.

“Aqui é cuidado redobrado. Qualquer coisa pode ir à óbito. Um perigo. Mas nesse tipo de cenário, que parece rally, a moto é um transporte muito viável. Imagina como deve ser passar com veículo grande? Mas como eu estou de moto acaba facilitando, mas a gente arrisca nossa vida”.

“Nesses últimos meses piorou de vez. Tem carreta atolada. Para uma carreta atolar a situação tem que ser grave. Está intrafegável. Se não tomarem providências virão as chuvas e ninguém mais passa aqui nunca mais”, finalizou Ismael.

Lama consome trecho crítico de BR-174

Sindicatos cobram ‘operação tapa-buraco’

A situação do trecho foi assunto de um ofício enviado ao Denit por sete sindicatos. Os líderes sindicais assinaram as demandas e reuniram dezenas de ônibus, caminhões e transportes grandes em frente à sede da Amatur Transportes, na avenida Brasil, zona Oeste de Boa Vista.

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Roraima afirma que problema tem se agravado ao longo dos meses e cobra ação do Dnit.

O ofício também foi enviado ao Ministério dos Transportes. A pasta disse que a BR-174 está listada entre as ações prioritárias do Plano de 100 Dias do governo Federal.

“Em abril devem iniciar as obras de conservação garantir trafegabilidade em 30 quilômetros na rodovia, com execução dos serviços de reciclagem, tapa buraco, remendo profundo e microrrevestimento”, concluiu.

Única rodovia que liga RR ao resto do país, BR-174 tem longo trecho com atoleiros

