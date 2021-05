burger-king-apre-un-temporary-restaurant-totalmente-vegetariano

In Germania, nel locale pop-up di Cologna, dal 7 giugno, verranno serviti solo panini a base vegetale, senza carne né pollo

Il nuovo panino con pollo plant based (foto: Burger King)

Sulla scia dell’interesse crescente per le alternative plant based alla carne (prodotti simili a manzo e pollo per consistenza e gusto, ma fatti con proteine vegetali), Burger King è pronto ad aprire in Germania il primo locale temporary esclusivamente vegetariano. Da lunedì 7 a venerdì 11 giugno uno dei ristoranti di Cologna dovrebbe, infatti, venire trasformato in un indirizzo cruelty free, dove assaggiare solo prodotti a base vegetale.

Il temporary restaurant si troverà, secondo quanto riporta Food and Wine, in Schildergasse 114. Nel menu non ci saranno i tradizionali hamburger della catena di fast food, bensì le loro alternative vegetali, create in collaborazione con The Vegetarian Butcher. Oltre ai Whoppers (il classico hamburger di Burger King riletto in chiave veg) e ai nuggets, i bocconcini di pollo-non-pollo, il pop-up proporrà anche il nuovo panino con nuggets veg e quello di forma allungata che vuole essere un’alternativa al Long Chicken, sempre con pollo vegetale.

Secondo Food & Living Vegan, proprio il lancio di quest’ultimo sandwich in Gran Bretagna è stato accompagnato dalla notizia attesa da molti: il Vegan Royal (così lo chiamano gli inglesi) viene preparato in un’area separata in modo da non venire a contatto con carne, uova e latticini, ed essere adatto anche ai vegani. Lo stesso non accade con le polpette di carne plant based, che sono cotte nella stessa griglia di quelle di manzo (anche in Italia). Motivo per cui un vegano statunitense nel 2019 ha fatto causa a Burger King.