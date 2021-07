Si chiama Burj Al Babas Villa ed è un villaggio residenziale progettato nella Turchia nord-occidentale, nel distretto provinciale di Bolu, a circa tre ore di distanza da Istanbul. Il villaggio, noto come uno dei fallimenti immobiliari più ingenti e catastrofici della Turchia negli ultimi anni, è composto da più di cinquecento edifici tutti uguali che danno al luogo un aspetto inquietante e utopico. Il loro stile architettonico è ispirato a quello dei castelli francesi e tedeschi: il risultato è una goffa riproduzione dell’archetipo storico a tratti kitsch a tratti inquietante. Gli interni dei singoli edifici replicati identici e affiancati l’uno all’altro, sono piuttosto pretenziosi e vantano rifiniture di pregio come pavimenti in legno o marmo, pareti e soffitti decorati con stucchi, dorature, piscine interne ed esterne, fontane ma anche moderni ascensori, sistemi di condizionamento e domotica.

Burj al Babas, il villaggio extra lusso abbandonato in Turchia. Foto di Chris McGrath/Getty Images.

Nel 2014 viene presentato al mondo come uno dei più grandi progetti di costruzione di un villaggio extra lusso dedicato alle classi abbienti turche. Gli investitori – il Sarot group dei fratelli Yerdelen e il loro partner, Bulent Yilmaz – avevano come obbiettivo quello di sfruttare il turismo di massa della capitale turca ed espandere il raggio di questo mercato anche alle zone circostanti. Già nel 2018, 2.500 operai vengono arruolati e in pochi mesi vengono costruiti quasi seicento castelli. Il prezzo di mercato varia tra i 370mila e i 500mila dollari per 325 metri quadrati e trecentocinquanta sono già stati venduti. Peccato che già nel 2019, a causa del fallimento del consorzio di imprese che han realizzato la sua costruzione, poco prima di ultimare i lavori il villaggio è stato completamente abbandonato e lasciato sospeso nel tempo in un eterno work in progress. A causare questo stop è stato il calo nel prezzo del petrolio e l’instabilità politica della Turchia, e oggi, che del grande e ricco progetto non ci rimane che una città fantasma simile ad un parco divertimenti, ancora non sappiamo quale sia il destino di questo fallimentare progetto immobiliare.