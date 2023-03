burnout-nel-tentativo-di-bilanciare-famiglia-e-lavoro:-lo-ha-sperimentato-un-italiano-su-2

Riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un “fenomeno occupazionale”, il burnout è una sindrome legata allo stress sul lavoro che porta all’esaurimento delle proprie risorse psico-fisiche e alla manifestazione di sintomi psicologici negativi, come l’apatia, il nervosismo, l’irrequietezza. Secondo quanto emerge da una nuova indagine condotta su un campione di 1000 persone da Indeed, portale leader nella ricerca e offerta di lavoro, nel tentativo di bilanciare famiglia e lavoro più di 1 italiano su 2 ha sperimentato il burnout, con le donne (62%) in numero maggiore degli uomini (54%).

Non solo. Alla stanchezza e allo scoramento, molto spesso si accompagna anche il senso di colpa, con punte fino al 65% tra le donne.

Poter contare su un maggior supporto per genitori e caregiver da parte del datore di lavoro è desiderio del 61% degli intervistati, in egual misura di uomini e donne. La flessibilità, intesa come possibilità di lavorare da casa o secondo orari elastici, è in cima alla lista dei desideri (43%).

Sarebbero molto apprezzati anche la possibilità di beneficiare di maggior tempo libero nel corso dell’anno (34%) e di un congedo parentale retribuito più lungo (32%).

Un intervistato su 4, inoltre, vorrebbe poter contare su un sostegno concreto da parte del proprio datore di lavoro, che potrebbe comprendere servizi di assistenza per l’infanzia sul posto di lavoro, oppure sostegno alle spese per i figli e coperture di emergenza. Ciò che è certo è che le agevolazioni per i genitori e i caregiver sono un fattore decisivo nella scelta del posto di lavoro (68%).

Una necessità, questa, non solo italiana, ma condivisa dalla maggior parte delle famiglie nel mondo.

Photo by Mikhail Nilov on Pexels

“Le donne, tradizionalmente, si sono sempre fatte carico della maggior parte delle responsabilità di cura della famiglia; sia per la cura dei figli, sia per l’assistenza ad altri membri che abbiano bisogno”, commenta Ilaria Caccamo, Managing Director di Indeed in Italia che ha introdotto di recente il congedo parentale equivalente per tutti i propri dipendenti, a prescindere dal genere. “Poter dedicare tempo alla propria vita privata – osserva Caccamo – deve essere normalizzato per chiunque, indipendentemente dal genere. Dalla nostra indagine emerge anche che la maggior parte degli uomini italiani vorrebbe poter contare su un maggior supporto da parte dei datori di lavoro per quanto concerne il prendersi cura dei figli o degli altri familiari che hanno bisogno di assistenza. Se tutti i lavoratori hanno diritto e sono incoraggiati dal proprio datore di lavoro ad avvalersi di un sostegno per fare fronte a questi bisogni, si livella il campo di gioco. La cura della famiglia diventa parte integrante della vita (anche professionale) di chiunque; non più qualcosa che riguarda solo le donne. Tuttavia, vale la pena sottolineare che politiche e benefit di questo tipo devono essere supportati da una cultura che li sostenga e li normalizzi. È importante che le aziende preparino i propri manager in modo che comprendano quali sono i vantaggi di tali strumenti e possano sostenerne l’utilizzo. Allo stesso modo sarà importante cercare in modo proattivo il feedback dei propri dipendenti per capire meglio di cosa hanno bisogno per lavorare nel migliore dei modi”.

L’articolo Burnout nel tentativo di bilanciare famiglia e lavoro: lo ha sperimentato un italiano su 2 proviene da The Map Report.

Mata