“Burocrazia molesta e peso della distanza. Spendo 1000 euro al mese per oltre 200 km al giorno”. L’appello di un preside: “Il Ministero trovi una soluzione” [VIDEO INTERVISTA]

I dirigenti scolastici scendono in piazza e chiedono di essere ascoltato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tutto questo a pochi giorni dalle parole del ministro Valditara a Fiera Didacta in cui aveva esaltato il lavoro dei presidi definito “straordinario” con “stipendi del tutto inadeguati”. I dirigenti vogliono un aiuto e non solo parole.

Vittorio Ferla